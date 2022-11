Data de lançamento do Cybertruck da Tesla revelada — CMIO

A produção da tão esperada picape está programada para começar no final do próximo ano, informou a Reuters

A Tesla, fabricante de carros elétricos de Elon Musk, planeja iniciar a produção em massa de seu Cybertruck no final de 2023, informou a Reuters nesta semana, citando fontes.

A picape elétrica foi apresentada pela primeira vez em 2019, com a produção inicialmente programada para começar no final de 2021.

No entanto, desde então, foi adiado três vezes por vários motivos.

O Cybertruck tornou-se uma espécie de lenda entre os fãs da Tesla nos últimos três anos, apesar de nem o custo aproximado da versão final de produção nem as características exatas do veículo terem sido reveladas. Em 2019, o preço inicial deveria ser inferior a US$ 40.000, mas a Tesla posteriormente aumentou os preços em toda a sua linha.

De acordo com o relatório, várias centenas de milhares de compradores pagaram até agora US$ 100 para reservar um Cybertruck, mas a empresa não divulgou a quantidade exata de pedidos. A Tesla encerrou as pré-encomendas fora da América do Norte em maio passado, com Musk dizendo que a empresa tinha “mais pedidos dos primeiros Cybertrucks do que poderíamos atender por três anos após o início da produção.”

No mês passado, a Tesla informou que estava trabalhando na preparação de sua fábrica em Austin, Texas, para começar a produzir o novo modelo.

“Estamos na última volta do Cybertruck,” Musk disse em uma teleconferência com analistas financeiros, observando que o veículo “produção inicial” está programado para começar em meados de 2023.

Segundo especialistas do setor, quando finalmente entrar no mercado, o Cybertruck poderá se tornar um concorrente das picapes elétricas da Ford Motor e da Rivian Automotive.

