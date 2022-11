Empresa chinesa investe bilhões na corrida do ‘ouro branco’ – CMIO

Tibet Summit Resources investirá US$ 2,2 bilhões em projetos de exploração de lítio na Argentina

O Ministério das Relações Exteriores argentino confirmou que a mineradora chinesa Tibet Summit Resources investirá US$ 2,2 bilhões em dois projetos de exploração de lítio no país sul-americano.

A empresa com sede em Xangai deve criar cerca de 10.000 empregos na Argentina, de acordo com o comunicado divulgado na sexta-feira.

O ministério observou que os planos foram compartilhados por Jianrong Huang, presidente da Tibet Summit Resources, com o embaixador argentino Sabino Vaca Narvaja na China International Import Expo em Xangai.

Segundo o plano, a empresa chinesa investirá cerca de US$ 700 milhões no projeto Salar de Diablillos, na província de Salta, que deverá produzir 50.000 toneladas de carbonato de lítio para bateria a partir do próximo ano.

Enquanto isso, outros US$ 1,5 bilhão serão usados ​​para a construção de uma planta no salar de Arizaro, também localizado em Salta, que deverá produzir entre 50.000 e 100.000 toneladas de carbonato de lítio até 2024.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Canadá expulsa empresas chinesas do setor de minerais raros

A Argentina, juntamente com a Bolívia e o Chile, faz parte do Triângulo do Lítio, região dos Andes que responde por cerca de 54% das reservas mundiais de metais brancos. Globalmente, o país sul-americano é classificado como o quarto maior produtor de lítio, depois de Austrália, Chile e China, de acordo com um relatório da Câmara Argentina de Empreendedores de Mineração (CAEM).

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT