Petróleo em declínio – Emirados Árabes Unidos – CMIO

O petróleo bruto não existirá para sempre, apesar da alta demanda global, alertou o ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos

O petróleo não estará aqui para sempre e já está em “modo de declínio”, Suhail Al-Mazrouei, ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos, um grande exportador de petróleo, disse.

Falando na conferência de energia ADIPEC em Abu Dhabi na quinta-feira, Al-Mazrouei alertou contra “pensamento positivo” de supor que o petróleo “vai ficar lá para sempre”.

“Não importa o quanto a defendamos, ela está em modo de declínio” acrescentou o funcionário.

A observação ocorre quando a Opep divulgou seu ‘World Oil Outlook’ no início desta semana, que prevê que a demanda global por petróleo continue a aumentar até 2045 devido ao foco na segurança energética, mesmo quando o mundo se move em direção à energia renovável.

O relatório observou que espera-se que o petróleo retenha a maior participação no mix global de energia, respondendo por 29% durante o período de previsão, e que a indústria exigirá US$ 12,1 trilhões em investimentos até 2045 para atender à demanda.

Especialistas apontam que as perspectivas da Opep não coincidem com as previsões de outras grandes entidades. Por exemplo, na semana passada, a Agência Internacional de Energia (AIE) disse em sua própria perspectiva mundial de energia que espera que o consumo de combustível fóssil atinja o pico ou diminua no início de 2030 devido às tentativas de acelerar as políticas de transição energética à luz do conflito na Ucrânia.

