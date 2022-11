Culturas com efeito de estufa ameaçadas em meio à crise energética da UE – mídia — CMIO

Os produtores de tomate alemães estão sendo forçados a fechar suas estufas, pois os custos de aquecimento disparam

O aumento dos preços da energia está forçando os agricultores alemães a encerrar seus negócios de estufas e abandonar o cultivo de culturas, incluindo tomates que gostam de calor, já que manter as temperaturas em 22 graus Celsius se torna inacessível, informou a emissora Bayerischer Rundfunk (BR) no sábado.

De acordo com a BR, os horticultores da Alemanha optaram por alface menos faminta de calor e menos lucrativa em vez de tomate e pepino devido à crise de energia, que se alastrou em toda a UE no ano passado.

Um dono de estufa descreveu o custo crescente do cultivo de tomates.

“Se produzíssemos normalmente, o preço por quilo do tomate seria pelo menos um euro mais alto. Seria até dois euros pelos tomates coquetel”, disse. Andreas Evers disse à emissora.













Evers, juntamente com alguns outros produtores de hortaliças de inverno, planeja adquirir um gerador combinado de calor e energia operando com gás natural liquefeito, em vez de esperar pelo apoio do governo.

As autoridades alemãs anunciaram anteriormente planos para fornecer auxílios estatais a grandes empresas a partir de janeiro de 2023. Enquanto isso, pequenas e médias empresas, juntamente com famílias, só podem solicitar o apoio a partir de fevereiro.

A Alemanha, juntamente com o resto da UE, enfrenta um forte aumento nos preços da energia e uma inflação recorde em meio a sanções anti-Rússia e uma política de abandono do combustível russo. Espera-se que a situação leve ao racionamento e à escassez de energia. A agricultura com efeito de estufa é particularmente vulnerável à crise energética, devido à sua forte dependência do gás para aquecimento.

