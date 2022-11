Japoneses podem ser solicitados a cortar o uso de energia no inverno – mídia – CMIO

O governo japonês planeja pedir às famílias e empresas que economizem eletricidade sempre que possível, a partir de dezembro, informou a emissora NHK nesta semana, citando um “imprevisível” situação de alimentação.

De acordo com o relatório, Tóquio diz que as concessionárias provavelmente garantirão uma taxa de capacidade de reserva de energia de 3%, o mínimo necessário para um fornecimento estável em todo o país. No entanto, os custos de aquisição de gás natural liquefeito permanecem elevados. As autoridades estão culpando a operação militar da Rússia na Ucrânia pelos custos mais altos.



“O governo endossará na terça-feira um pedido para que famílias e empresas economizem energia entre dezembro e março, sem se esforçar para fazê-lo”. A NHK informou, observando que um pedido semelhante foi feito no verão, quando a demanda por energia aumentou à medida que as temperaturas subiram.

O meio de comunicação citou as autoridades dizendo que se todas as famílias conseguirem reduzir o consumo de energia em 1%, eletricidade suficiente poderia ser economizada para abastecer 15.000 lojas de conveniência por um dia. “O governo vai pedir que as pessoas coloquem suas roupas dentro de casa e apaguem as luzes que não estão em uso.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Japão critica Rússia por decisão de acabar com GNL

Tóquio também acredita que um corte de 1% no uso de eletricidade por todos os escritórios seria suficiente para abastecer cerca de 100 mil residências, segundo a NHK. A empresa planeja pedir às empresas que reduzam o uso de luzes e ar condicionado quando possível.

A Rússia responde por cerca de 10% das importações de GNL do Japão anualmente. A nação do leste asiático aumentou drasticamente as compras de energia de Moscou nos últimos meses, em meio a crescentes temores de escassez, mostram os dados.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT