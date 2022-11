OPEP eleva previsão de demanda global de petróleo – CMIO

O petróleo continuará sendo o combustível número um no mix de energia do mundo devido ao foco na segurança energética, diz o relatório

A demanda global por petróleo continuará a aumentar no médio e longo prazo, mesmo que o mundo mude para as energias renováveis, e a indústria exigirá trilhões de dólares em investimentos para atender à demanda, disse a Opep em seu World Oil Outlook 2022 divulgado esta semana.

Segundo o secretário-geral da OPEP, Haitham Al Ghais, “o número total de investimentos para o setor de petróleo é de US$ 12,1 trilhões até 2045”, que é superior à avaliação do ano passado.

O relatório diz que a demanda global de petróleo chegará a 103 milhões de barris por dia (bpd) em 2023, o que é 2,7 milhões de bpd maior do que em 2022. A demanda total para o próximo ano é de 1,4 milhão de bpd em relação ao que o grupo previu para 2023 no ano passado .

A Opep também aumentou sua perspectiva de demanda anterior para o médio prazo até 2027, dizendo que o número aumentou quase dois milhões de bpd até o final desse período. O grupo revisou sua previsão devido a uma recuperação mais sólida do mercado e a um “forte foco em questões de segurança energética.”

Mesmo com a desaceleração do ritmo de crescimento da demanda por petróleo, “O petróleo deve manter a maior participação no mix global de energia durante todo o período de previsão”, A Opep disse, acrescentando que a participação de mercado combinada de petróleo e gás no mix global de energia primária deve permanecer acima de 50% até 2045.

A Opep agora espera que a demanda por petróleo atinja 108,3 milhões de bpd em 2030, acima do previsto em 2021. No longo prazo, o grupo também elevou as projeções, dizendo que em 2045 a demanda global por petróleo atingiria 109,8 milhões de bpd acima dos 108,2. milhões de bpd que esperava no ano passado.

