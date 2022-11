Os membros do bloco supostamente ajustarão seu esquema de compra conjunta de gás para tornar os preços “razoáveis”

Espera-se que os estados membros da UE melhorem seu procedimento de compras conjuntas de gás até o final do mês atual, de acordo com o comissário Thierry Breton, citado pelo jornal Le Figaro.

A medida visa conter os últimos aumentos nos preços do gás incorridos como resultado de sanções anti-Rússia e uma política de abandono da energia russa que precedeu a crise ucraniana.

O funcionário disse que as medidas acordadas devem fortalecer a posição das nações da UE nas negociações com os fornecedores e acrescentou que os preços do gás devem se tornar “razoável.”

Além de refinar seu processo de compra de gás, as autoridades da UE também apoiaram a introdução de um “temporário” esquema destinado a limitar o preço do gás, Le Figaro relatórios. A iniciativa já foi adotada na Espanha e em Portugal, e agora a França propõe expandi-la para todo o bloco.

Além disso, os líderes da UE alegadamente apelaram à aceleração das negociações da UE com “confiável” produtores de energia como a Noruega e os EUA. Bruxelas está buscando ganhar com seu peso econômico geral em vez de competir por suprimentos e, assim, criar aumentos nos preços dos combustíveis, segundo a mídia.

Breton acrescentou que a UE conseguiu diversificar o fornecimento de gás graças ao Catar, Noruega e EUA. No entanto, o governante ressaltou que o bloco está pagando quatro vezes mais pelo gás natural liquefeito americano do que os americanos, o que não é normal.

Segundo Breton, a questão dos altos preços do gás dos EUA será discutida pelos líderes da UE em breve.

