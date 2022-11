Desastre energético aguarda a UE após este inverno – CEOs do petróleo – CMIO

A UE está “em boa forma” em termos de reservas de energia neste inverno, no entanto, um risco real de déficit está à frente em 2023, alertaram os principais executivos de petróleo e gás.

A região está enfrentando uma crise de energia sem precedentes após uma queda nas importações da Rússia. A escassez de petróleo e gás e a inflação recorde resultaram em uma crise geral de custo de vida em todo o bloco.

Mas enquanto as preocupações estão focadas na turbulência do próximo inverno, é a próxima estação fria que eles devem realmente se preocupar, disse o CEO da grande trader de petróleo Vitol, Russell Hardy.

“Temos um inverno difícil pela frente e, posteriormente, um inverno mais difícil no ano seguinte, porque a produção disponível para a Europa no primeiro semestre de 2023 é consideravelmente menor do que a produção que tínhamos. disponível para nós no primeiro semestre de 2022”, ele disse em uma conferência em Abu Dhabi na semana passada.

Os preços da energia saíram dos gráficos e estão perto de “inacessibilidade” com muitas casas “gastar 50% de sua renda disponível em energia ou mais”, O CEO da BP, Bernard Looney, alertou, concordando com seu colega que no próximo inverno “na Europa pode ser ainda mais desafiador.”

Embora a UE tenha conseguido preencher seus estoques de energia em 90%, de acordo com dados da AIE, as reservas são compostas principalmente de gás russo. Mas como o bloco está acelerando a transição das entregas de gasodutos russos, não haverá fornecimento do antigo maior fornecedor do bloco.

“A questão não é este inverno. Será o próximo porque não teremos gás russo – 98% [less] ano que vem, talvez nada”, O chefe da Eni, Claudio Descalzi, apontou.

Dada a demanda da China, um grande importador de gás, e os preços disparados do GNL, os executivos das empresas de energia estão preocupados com uma possível agitação social, apontando para alguns países da UE, como a República Tcheca, onde as famílias viram suas contas de energia aumentarem dez vezes.

