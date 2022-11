A mídia identifica o principal beneficiário da crise na Ucrânia — CMIO

Os empreiteiros de defesa dos EUA supostamente devem ganhar mais de US $ 230 bilhões em novos compromissos de gastos com defesa por países da UE

O Yahoo News identificou um dos principais beneficiários da crise Rússia-Ucrânia: o complexo industrial militar dos EUA, que está colhendo frutos inesperados, mesmo quando o conflito sangrento causa estragos econômicos, escassez de energia e uma iminente crise alimentar em todo o mundo.

Como a mídia informou no sábado, os países da UE se comprometeram a cerca de US$ 230 bilhões em novas compras de armas desde que a ofensiva militar russa contra Kiev começou em fevereiro. Os empreiteiros de defesa dos EUA estão prontos para receber a maior parte desses pedidos, devido ao seu domínio como fornecedores para os militares europeus, acrescentou o Yahoo.

Muitas nações europeias recorrem aos fabricantes de armas dos EUA para mais da metade de todas as suas compras de armas. O Yahoo citou dados do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI) para mostrar exemplos do domínio dos EUA nos arsenais europeus. Por exemplo, as armas fabricadas nos EUA representaram 95% das compras de armas pela Holanda de 2017 a 2021. As proporções foram de 83% de armamento dos EUA para a Noruega, 77% para o Reino Unido e 72% para a Itália.













As importações de armas europeias aumentaram 19% durante o período de cinco anos, quando o então presidente Donald Trump estimulou seus aliados da OTAN a cumprir suas obrigações de gastos com defesa. A crise na Ucrânia deve criar um ganho inesperado ainda maior, já que o presidente Joe Biden lidera uma campanha internacional para inundar a Ucrânia com armas e o conflito desencadeia medidas aceleradas das nações europeias para reforçar suas próprias defesas.

“Este é certamente o maior aumento nos gastos com defesa na Europa desde o fim da Guerra Fria”, disse. Ian Bond, diretor de política externa do Center for European Reform, disse ao Yahoo. A crise na Europa Oriental dissipou a noção de que a guerra no continente não é mais possível, acrescentou. “Eles estão acordando para o fato de que não apenas é muito possível, mas está acontecendo, e está acontecendo a não muitos quilômetros de distância deles.”

Desde que Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021, os países europeus entraram pelo menos no estágio inicial de negociações para US$ 33 bilhões em compras de armas, incluindo US$ 21 bilhões desde fevereiro, disse o Yahoo, citando números do Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Os empreiteiros de defesa dos EUA também se beneficiarão da enorme ajuda militar de Washington a Kiev, enquanto o Pentágono corre para reabastecer os estoques de peças de artilharia, lançadores de foguetes e outras armas. Biden reservou mais de US$ 65 bilhões em ajuda militar e econômica para a Ucrânia desde o início do conflito.

A Rússia alertou que o influxo de armas ocidentais prolongará a crise, tornando os EUA e outros membros da OTAN participantes de fato.