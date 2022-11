Como o governo dos EUA tenta controlar a percepção pública de sua ajuda à Ucrânia — CMIO

Uma recente exposição da mídia sobre o esforço dos EUA para armar a Ucrânia parece ter sido curada pelo governo Biden para moldar a percepção do público

A NBC News informou que, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com o incidente, um telefonema entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e seu colega ucraniano, Vladimir Zelensky, ficou irritado depois que o líder ucraniano pressionou Biden por mais assistência.

Em 15 de junho, Biden ligou para Zelensky para informá-lo sobre a recente liberação de cerca de US$ 1 bilhão em assistência (isso incluiu a retirada de armas e equipamentos dos estoques do Departamento de Defesa dos EUA no valor de US$ 350 milhões e US$ 650 milhões em assistência adicional sob a Ucrânia do departamento). Iniciativa de Assistência à Segurança). Esse tipo de comunicação pessoa a pessoa tornou-se comum desde a decisão da Rússia de enviar tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, com Biden informando Zelensky sobre cada grande alocação de assistência em um programa que, em 15 de junho, viu o envio de cerca de US$ 5,6. bilhões em ajuda militar americana.

Desta vez, porém, em vez de agradecer ao presidente dos EUA, como era a prática anterior, Zelensky passou a pedir mais assistência, citando pedidos específicos de equipamentos que não haviam sido incluídos na alocação de ajuda de junho. Nesse ponto, dizem as fontes da NBC, Biden perdeu a paciência. “O povo americano estava sendo bastante generoso, e seu governo e os militares dos EUA estavam trabalhando duro para ajudar a Ucrânia, disse ele, levantando a voz, e Zelensky poderia mostrar um pouco mais de gratidão ”. os relatórios da história da NBC.

De acordo com a NBC, a fonte da raiva de Biden foi além da falta de gratidão demonstrada por Zelensky (a NBC relata que os dois líderes se aqueceram desde então), mas sim a crescente percepção por parte da Casa Branca de Biden de que o apoio ao O cheque em branco que está sendo escrito para o esforço de guerra da Ucrânia está diminuindo entre os membros do Congresso em ambos os lados do corredor. Com os republicanos esperados para retomar o controle da Câmara dos Deputados e posicionados para fazer o mesmo no Senado nas próximas eleições de meio de mandato, o governo Biden parece pronto para tentar espremer outros US$ 40-60 bilhões em ajuda durante a crise. sessão entre a eleição e quando o atual mandato do Congresso expira em janeiro próximo. Espera-se que este novo pacote de ajuda seja contestado pelos republicanos, que procurarão ter sua consideração adiada até que o novo Congresso controlado pelos republicanos seja empossado.













Pouco antes de a NBC News divulgar a história do contencioso telefonema de Biden-Zelensky, The New Yorker publicou uma resenha brilhante sobre o estado da cooperação militar EUA-Ucrânia. Intitulado ‘Inside the US Effort to Arm Ukraine, o artigo, de autoria de Joshua Yaffa, um escritor colaborador da revista, fornece uma visão ampla e íntima da complexa interação entre os EUA e a Ucrânia sobre não apenas o fornecimento de equipamento militar, mas também a cooperação ativa entre oficiais militares e de inteligência dos EUA e da Ucrânia sobre a condução real do conflito, incluindo o fornecimento de dados de segmentação em apoio aos sistemas de artilharia fornecidos pelos EUA, como o obus M777 e o sistema de lançamento de foguetes múltiplos HIMARS.

Suas duas mensagens principais podem ser resumidas da seguinte forma: primeiro, as armas americanas estão ajudando a Ucrânia a enfrentar a Rússia e mostrando ao mundo que Putin pode ser derrotado e, segundo, os EUA estão tomando todo o cuidado para não cruzar as linhas que levariam o conflito a um confronto direto com Moscou.

Baseado em Moscou por muitos anos, Yaffa é um escritor experiente em assuntos russos. O escopo e a escala das fontes nas quais ele conseguiu se basear ao escrever seu artigo mais recente é um ‘quem é quem’ das autoridades americanas e ucranianas. Ambos nomeados e não nomeados, todos eles estão bem posicionados para fornecer a Yaffa o tipo de informação privilegiada que torna seu artigo tão atraente, tanto do aspecto informativo quanto da legibilidade.

Do lado ucraniano, Yaffa entrevistou Aleksey Reznikov, ministro da Defesa da Ucrânia; Mikhail Podoliak, um dos principais conselheiros de Zelensky; Aleksey Danilov, secretário do Conselho de Defesa e Segurança Nacional da Ucrânia; e “um alto oficial militar ucraniano” perto do comandante em chefe das forças armadas, Valery Zaluzhny. Autoridades ucranianas costumam interagir com jornalistas ocidentais como parte de seu esforço para moldar a narrativa sobre o conflito em andamento com a Rússia. A surpresa não é que Yaffa tenha conseguido entrevistar esses indivíduos, mas sim o que eles estavam dispostos a revelar – os detalhes até então obscuros da sensível cooperação entre os EUA e a Ucrânia na condução real do conflito.

Os EUA são muito controladores sobre a divulgação de informações sobre cooperação confidencial com outras nações. Essa reticência em ser transparente se estende não apenas aos funcionários dos EUA envolvidos, mas também aos estrangeiros que participam do trabalho secreto. Em suma, não há como os três ucranianos concordarem em sentar e conversar com Yaffa sobre essas questões, a menos que sua participação tenha sido previamente autorizada pelo governo Biden.

A extensão em que o governo Biden estava por trás da decisão de cooperar com Yaffa nesta história fica claro ao examinar mais de perto as fontes anônimas utilizadas para o artigo. “Um funcionário do governo Biden envolvido na política da Ucrânia”; “um alto funcionário do Departamento de Defesa”; “uma pessoa familiarizada com as discussões de Biden na Casa Branca sobre a Ucrânia”; “funcionário da administração”; “um alto funcionário dos EUA”; “um oficial militar dos EUA” próximo ao Presidente do Estado-Maior Conjunto General Milley; “um alto funcionário da administração Biden”; e “um alto funcionário da inteligência dos EUA”.

Inúmeras outras fontes, nomeadas e não nomeadas, também foram entrevistadas por Yaffa.













Qualquer pessoa com alguma experiência com atividades sensíveis de segurança nacional sabe que existem duas verdades duras quando se trata de tais atividades – elas são altamente classificadas e compartimentadas, e qualquer divulgação não autorizada de informações relativas a tais atividades é uma violação grave da lei, sujeito a processo e prisão para quem for pego vazando tais informações para a imprensa.

Assim, ou todas as fontes citadas por Yaffa foram simultaneamente dominadas por um desejo semelhante ao de Lemming de pular de um penhasco figurativo, arriscando perder suas carreiras e ir para a prisão para ajudar o jovem escritor colaborador nova-iorquino a conseguir o furo de uma vida. , ou o artigo de Yaffa foi parte integrante de uma operação de informação da administração Biden projetada para injetar uma narrativa positiva sobre as relações militares EUA-Ucrânia na discussão principal sobre a Ucrânia em um esforço conjunto para moldar a percepção pública no período que antecedeu a meados da década de 1990. eleições de mandato.

Meu dinheiro está no último.

O bom jornalismo tem tudo a ver com reportagem ‘de baixo para cima’, em que um repórter concebe uma história e depois a executa buscando entrevistas com fontes relevantes. A estenografia é sobre ter uma colher de histórias alimentada por fontes com o propósito de servir a uma agenda que não tem nada a ver com a busca da verdade baseada em fatos, mas sim moldar a opinião pública sobre um assunto importante.

‘Por dentro do esforço dos EUA para armar a Ucrânia’ de Yaffa é uma peça inteligente de estenografia ditada pelo governo disfarçada de jornalismo e deve ser tratada como tal por todos que a lerem.