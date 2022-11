Os EUA tentaram desestabilizar o Irã como fizeram com a Líbia e a Síria, incentivando distúrbios e tumultos disfarçados de protestos legítimos, disse o presidente Ebrahim Raisi a um grupo de estudantes no sábado, acrescentando que o esforço fracassou e seu país estava seguro.

Falando aos participantes dos acampamentos acadêmicos de elite do Path of Progress, o presidente iraniano disse: “Os americanos e nossos inimigos procuraram tornar o país inseguro implementando exemplos de seu trabalho na Líbia e na Síria, mas não conseguiram nada além do fracasso.”

Ressaltou que “agitação e tentativas de perturbar o país” eram qualitativamente diferentes de “protestos”, Raisi observou que “desordeiros e aqueles que criam insegurança devem ser tratados de forma decisiva.”

Aludindo a “avanços” pouco conhecido nem mesmo pelas elites iranianas, o presidente se gabou de que os melhores pesquisadores do país tinham “conseguiu avançar o país diante de restrições e sanções”, provocando ciúmes por parte dos adversários de Teerã.













Na sexta-feira, os iranianos comemoraram o Dia Nacional contra a Arrogância Global, o aniversário da tomada da Embaixada dos EUA em Teerã em 1979, um evento-chave na revolução que deu origem à República Islâmica. Milhares de iranianos saíram às ruas em apoio ao seu governo.

Os EUA apoiaram grupos de oposição militantes na Líbia e na Síria em seus esforços para impor mudanças de regime nesses países, dois dos “sete países em cinco anosO general americano Wesley Clark revelou infamemente que Washington estava tentando derrubar o governo Bush.

Enquanto a Líbia, outrora ostentando o mais alto padrão de vida na África, rapidamente desceu ao status de estado falido após o assassinato brutal de Muammar Gaddafi, o presidente sírio Bashar Assad conseguiu sobreviver – política e literalmente – com a ajuda do Irã e da Rússia.

Embora o Irã também esteja na lista de afazeres de Clark para mudar o regime, os EUA confiaram amplamente no financiamento de grupos da sociedade civil, em vez de apoiar abertamente os terroristas em seus esforços para derrubar o Estado. Teerã acusou os EUA e o Reino Unido de envolvimento direto em distúrbios recentes sob o pretexto de protestar contra a morte de Mahsa Amini, a mulher curda de 22 anos que morreu sob custódia policial depois de ser detida por usar seu hijab de forma inadequada. Enquanto os manifestantes afirmam que ela foi espancada, as imagens do circuito interno de TV não mostram tal agressão, e um legista considerou sua morte como resultado de uma doença.

Casa Branca explica comentário sobre mudança de regime de Biden

Depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, declarou na quinta-feira: “vamos libertar o Irã,” O presidente Raisi respondeu que o Irã havia sido libertado há 43 anos.