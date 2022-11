Elon Musk ameaça ‘nome termonuclear e vergonha’ – CMIO

O bilionário alertou que pode identificar anunciantes que boicotam o Twitter, permitindo que os defensores da liberdade de expressão os punam

O proprietário do Twitter, Elon Musk, alertou que pode identificar anunciantes que estão boicotando sua plataforma de mídia social sob pressão de grupos esquerdistas, uma medida que provavelmente desencadearia contra-boicotes à medida que os apoiadores do bilionário reagem contra a América corporativa em defesa da liberdade de expressão.

“Um nome termonuclear e vergonha é exatamente o que acontecerá se isso continuar”, Musk disse na noite de sexta-feira, referindo-se à queda acentuada na receita que ele viu no Twitter porque grupos ativistas estão pressionando os anunciantes a parar de usar a plataforma.

Ele fez o comentário em resposta a uma postagem no Twitter do ex-assessor do Senado dos EUA Mike Davis, que sugeriu que expor os anunciantes permitiria que os 114 milhões de seguidores de Musk na plataforma lançassem um contra-boicote.

O CEO da Tesla completou sua aquisição de US$ 44 bilhões do Twitter na semana passada, prometendo restaurar a liberdade de expressão nos Estados Unidos, fornecendo uma “praça digital” onde uma ampla gama de crenças pode ser livremente debatida. Dezenas de grupos ativistas de esquerda responderam tentando persuadir os anunciantes a pararem de fazer negócios com o Twitter, argumentando que Musk o tornaria um “ameaça direta à segurança pública” permitindo “prejudicial” contente. Alguns dos grupos, como o Media Matters, são apoiados pelo bilionário ativista George Soros.

Obrigada. Um nome termonuclear e vergonha é exatamente o que acontecerá se isso continuar. — Elon Musk (@elonmusk) 4 de novembro de 2022

O Twitter depende da publicidade para mais de 90% de sua receita, embora isso possa mudar sob Musk, que começou a cobrar dos usuários US$ 8 mensais para ter “verificado” situação em suas contas.

Musk, que se classifica como a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada pela Forbes em mais de US$ 208 bilhões, disse mais cedo na sexta-feira que o Twitter sofreu uma queda. “queda maciça na receita, devido a grupos ativistas pressionando os anunciantes, embora nada tenha mudado com a moderação de conteúdo. Fizemos tudo o que pudemos para apaziguar os ativistas.” Ele acrescentou que os ativistas “tentando destruir a liberdade de expressão na América”.

Musk demitiu cerca de metade dos 7.500 funcionários do Twitter para sustentar as finanças de um negócio que ele alegava estar operando com prejuízo antes de assumir. “Em relação à redução da força do Twitter, infelizmente, não há escolha quando a empresa está perdendo mais de US$ 4 milhões por dia”, ele disse. Os funcionários afetados receberam três meses de indenização.