Senador democrata dos EUA critica Biden – CMIO

O senador dos EUA Joe Manchin, um dos legisladores mais poderosos do próprio partido democrata de Joe Biden, criticou o presidente por prometer fechar as usinas de energia movidas a carvão dos Estados Unidos, desencadeando uma repreensão incomumente sincera ao líder apenas três dias antes das eleições parlamentares de meio de mandato. .

“Os comentários do presidente Biden não são apenas ultrajantes e divorciados da realidade”, Manchin disse no sábado em um comunicado, “eles ignoram a grave dor econômica que o povo americano está sentindo por causa do aumento dos custos de energia. Comentários como esses são a razão pela qual o povo americano está perdendo a confiança no presidente Biden.”

Manchin, um democrata da Virgínia Ocidental, estava reagindo a um discurso que Biden fez no sábado na Califórnia, onde o presidente disse sobre as usinas de energia movidas a carvão do país, “Vamos fechar essas usinas em toda a América e ter energia eólica e solar”. O senador disse que Biden nunca havia feito tal comentário para ele.

“Ser arrogante sobre a perda de empregos no carvão para homens e mulheres na Virgínia Ocidental e em todo o país que literalmente colocam suas vidas em risco para ajudar a construir e alimentar este país é ofensivo e repugnante”. disse Manchin. “O presidente deve a esses trabalhadores incríveis um pedido de desculpas público e imediato, e é hora de aprender uma lição de que suas palavras são importantes e têm consequências”.

Parece que suas posições mudam diariamente dependendo do público e da política do dia.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o discurso de Biden foi “torcido para sugerir um significado que não foi pretendido”. Ela adicionou, “O presidente estava comentando sobre um fato de economia e tecnologia: como tem sido desde seus primeiros dias como superpotência energética, a América está mais uma vez no meio de uma transição energética.”

West Virginia é o segundo maior estado produtor de carvão, ficando atrás apenas de Wyoming, e depende do combustível para 89% de sua geração de energia. Em todo o país, o carvão alimentou quase 22% da produção de eletricidade em 2021, quase o dobro da produção combinada de energia eólica e solar, segundo dados do Departamento de Energia dos EUA. Apenas o gás natural obteve uma classificação superior como fonte de combustível, com 38%.













Partes dos EUA enfrentaram escassez de energia. Por exemplo, o operador da rede na Nova Inglaterra alertou que a região pode sofrer apagões neste inverno. Alguns estados têm lutado com a transição para fontes de energia renováveis, dada a intermitência da produção de parques eólicos e solares. A Califórnia foi forçada a impor apagões de tempos em tempos durante períodos de demanda de energia crescente.

Como o democrata mais conservador do Senado, Manchin exerce um poder descomunal porque muitas vezes é o maior impedimento para aprovar uma legislação partidária que precisa de apoio unânime do partido. Os colegas o chamaram “irritante” por forçar compromissos na agenda de Biden.

As duras críticas do senador ao líder do partido ocorrem no momento em que os democratas tentam angariar apoio em meio a expectativas de que perderão o controle do Congresso nas eleições de terça-feira. Manchin não será reeleito até 2024.