O texto condenando a glorificação do nazismo só foi anteriormente contestado pelos EUA e pela Ucrânia

Uma resolução da ONU que se opõe à celebração do nazismo e ideologias relacionadas encontrou resistência significativa dos EUA e seus aliados, com 52 países votando contra na sexta-feira.

O projeto de resolução “Combater a glorificação do nazismo, neonazismo e outras práticas que contribuem para alimentar formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata“, apresentado pelo representante da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, foi aprovado com 105 votos a favor. Além dos 52 votos contra, 15 países se abstiveram.

A resolução expressa preocupação em glorificar o nazismo, o neonazismo e ex-membros da Waffen SS, e condena a construção de monumentos e a realização de cerimônias públicas em homenagem ao Terceiro Reich. Ao apresentar a resolução, o delegado russo fez referência ao aumento da xenofobia, sentimento anti-migrante, islamofobia e antissemitismo, entre outras formas de discriminação.













Os EUA e vários de seus aliados explicaram seu voto contra a medida alegando que a Rússia estava explorando as atrocidades nazistas para justificar sua operação militar na Ucrânia e insistiram que se juntar a Moscou na condenação da lionização dos nazistas equivaleria a ajudar o Kremlin a armar o Holocausto.

O Reino Unido acusou Moscou de “promovendo mentiras e distorcendo a história,” reconhecendo que estava usando “preocupações legítimas de direitos humanos levantadas pela mobilização neonazista” para justificar suas atividades na Ucrânia. Os EUA foram mais longe, argumentando que a “uso pré-textual da luta contra o neonazismo mina tentativas genuínas de combater o neonazismo.” E a Ucrânia alegou que a mensagem anti-nazismo de Moscou tinha “nada em comum com a luta genuína contra o nazismo e o neonazismo“, que Kiev enfatizou que condenou em todas as formas.

Austrália, Japão, Libéria e Macedônia do Norte propuseram uma emenda para esclarecer que, embora fossem muito anti-nazistas, também eram profundamente anti-russos. Sua adição “regista com alarme que a Federação Russa procurou justificar a sua agressão territorial contra a Ucrânia com a alegada base de eliminação do neonazismo,” lembrando a todos que o “o uso pré-textual do neonazismo para justificar a agressão territorial prejudica seriamente as tentativas genuínas de combater o neonazismo.”

A Rússia se opôs à emenda, acusando os escritores de “tentando conduzir uma cunha entre os estados“, deixando-o cair na comissão no último minuto. Foi aprovado com 63 votos a favor, 23 contra e 65 abstenções.

Moscou apresentou uma resolução semelhante no ano passado, antes do início da operação militar na Ucrânia, mas depois que o golpe apoiado pelos EUA instalou um governo que permitiu que grupos neonazistas como o Batalhão Azov e o célebre Stepan Bandera, o colaborador nazista ucraniano cuja Organização dos nacionalistas ucranianos foi responsável pelo massacre de dezenas de milhares de poloneses e judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A resolução de 2021 foi contestada por apenas dois estados: os EUA e a Ucrânia.