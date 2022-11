Avião cai em lago na Tanzânia — CMIO

Um acidente de avião de passageiros na Tanzânia deixou pelo menos 19 mortos, confirmou o primeiro-ministro do país, Kassim Majaliwa, no domingo. O voo da Precision Air de Dar es Salaam caiu no Lago Vitória a caminho do Aeroporto de Bukoba, ficando quase todo submerso na água.

Até agora, 26 pessoas foram resgatadas da água, de acordo com Albert Chalamila, governador da região de Kagera, onde ocorreu o acidente. Não está claro quantos morreram no hospital.

O jato, que decolou da capital do país, Dar es Salaam, caiu no Lago Vitória pela manhã em meio a “tempestade e chuvas fortes”, de acordo com a Tanzania Broadcasting Corporation (TBC).

O jato “encontrou problemas e mau tempo” a uma altitude de apenas 100 metros (328 pés), o comandante da polícia de Kagera, William Mwampaghale, disse a repórteres. “Estava chovendo e o avião caiu na água.”

“Conseguimos salvar um grande número de pessoas”, continuou o chefe, acrescentando que os esforços de resgate estão em andamento. Havia 39 passageiros e quatro tripulantes a bordo do avião.

Fotos e vídeos da cena mostraram a aeronave quase totalmente submersa, com apenas a cauda saindo da água.

O avião foi cercado por barcos enquanto os pescadores locais ajudavam os socorristas a procurar sobreviventes.