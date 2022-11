Jatos dos EUA em ‘demonstração de força’ para o Irã – WaPo – CMIO

O incidente ocorreu após relatórios de inteligência alegando que Teerã estava planejando atacar a Arábia Saudita, relata o jornal.

Os EUA enviaram aviões de guerra baseados no Golfo Pérsico para o Irã, em resposta a relatórios de inteligência alegando que Teerã estava planejando um ataque à Arábia Saudita, informou o Washington Post.

Na terça-feira, o Wall Street Journal informou que Riad havia dito a Washington que ataques com mísseis e drones iranianos contra alvos dentro do território saudita eram “iminente.”

Ao receber a informação, os EUA despacharam seus jatos na região e os enviaram para o espaço aéreo iraniano “como uma demonstração armada de força”, WaPo relatou.

O movimento anteriormente não relatado por Washington foi “a mais recente ilustração da força e importância de uma parceria” que o governo Biden tem com a Arábia Saudita, acrescentou o jornal.

O Ministério das Relações Exteriores iraniano rejeitou as alegações de que planeja atacar a Arábia Saudita como “acusações infundadas”, concebido “criar uma atmosfera negativa contra o Irã e destruir as atuais tendências positivas com os países da região”.













Riad é o principal aliado de Washington no Golfo há décadas, mas o futuro dessas relações foi questionado depois que a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), liderada de fato pela Arábia Saudita, decidiu no início de outubro reduzir a produção de petróleo .

A medida foi tomada apesar de os EUA pedirem aos sauditas que fizessem o oposto, argumentando que os preços mais baixos do petróleo prejudicariam a Rússia e tornariam mais difícil para Moscou financiar sua operação militar na Ucrânia.

Segundo a NBC, a Casa Branca vem discutindo a retirada de sua ajuda militar aos sauditas e a exclusão deles de exercícios militares e conferências na região como punição pelo desafio de Riad.