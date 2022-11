Manifestantes italianos exigem fim do fornecimento de armas para a Ucrânia — CMIO

Multidões de pessoas saíram às ruas de Roma no sábado para pedir paz na Ucrânia. Os manifestantes também exigiram que o governo italiano parasse de fornecer armas a Kiev e se envolvesse diplomaticamente com a Rússia.

A manifestação contou com a participação de dezenas de milhares de pessoas, incluindo membros de sindicatos e associações católicas, estudantes e vários outros ativistas.

Eles estavam carregando bandeiras de arco-íris com as palavras “Paz” e “não-violência.” Outros slogans ouvidos e vistos durante a manifestação incluíam “Armas para baixo, salários para cima,” “Armas suficientes para a Ucrânia,” e “Não queremos guerra. Sem armas, sem sanções. Onde está a diplomacia?”

O ex-primeiro-ministro italiano e líder do partido Cinco Estrelas Giuseppe Conte, que participou da manifestação, questionou a abordagem do governo recentemente empossado para a resolução de conflitos no país do Leste Europeu.













“A Ucrânia está agora totalmente armada – precisamos de um avanço rumo a um cessar-fogo e negociações de paz,”, disse ele, acrescentando que o atual “estratégia está levando apenas à escalada.”

Um manifestante foi citado pelo Financial Times dizendo: “Sou absolutamente contra o envio de novas armas para a Ucrânia. Hoje, as pessoas querem a paz com armas. É inconcebível. A Ucrânia tem o direito de se defender, mas precisamos de uma grande iniciativa da ONU para a paz.”

Outro manifestante lamentou que “enviar armas não ajuda a parar uma guerra, armas ajudam a alimentar uma guerra.”

Enquanto isso, um contra-protesto foi realizado na mesma época na cidade de Milão, organizado pelo líder do partido centrista Azione, Carlo Calenda, com o apoio da comunidade ucraniana da Itália. Centenas de ativistas participaram do encontro, questionando se os manifestantes em Roma eram realmente “pró-paz,” ou na verdade “pró-Putin.” Eles argumentaram que “aqueles que clamam pela paz, mas também pelo desarmamento da Ucrânia, clamam pela rendição da Ucrânia.”

Giorgia Meloni, que se tornou a primeira-ministra italiana no final do mês passado, é conhecida como uma forte defensora de Kiev. No entanto, ela está enfrentando uma oposição crescente em meio à inflação acelerada e outros problemas econômicos em casa, que se acredita serem decorrentes do conflito militar em andamento.