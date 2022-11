Preço da gasolina de Biden é 20% menor que os números da Associação Automobilística Americana

“No momento, o preço mais comum nos postos de gasolina em todo o país é de US$ 3,19 por galão. Isso é um progresso”, disse Biden no Twitter.

No entanto, os dados de domingo da associação mostraram que o preço médio da gasolina ficou em US$ 3,80 (aproximadamente R$ 19,08) por galão,do que o anunciado pelo presidente.

De acordo com os números da AAA, de todos os Estados dos EUA apenas no Texas e na Geórgia o preço da gasolina estava abaixo de US$ 3,20 (em média R$ 16,07).