Força Aérea da Síria destrói campo de treinamento de terroristas em Latakia, deixando 93 mortos

A Força Aérea da Síria realizou uma incursão contra um campo de treinamento do grupo Frente al-Nusra, em Latakia, neste domingo (6), deixando 93 integrantes do grupo mortos e 135 feridos.

Segundo informou o major-general Oleg Yegorov, vice-chefe do Centro Russo para a Reconciliação das Partes em Conflito na Síria, a incursão foi feita em resposta a um ataque dos militantes do grupo contra posições militares sírias em Latakia.

“Como resultado do ataque, um campo de treinamento para militantes e abrigos subterrâneos de grupos armados ilegais na área do assentamento de Ashkhani-Takhtani foram destruídos. Noventa e três militantes foram liquidados, incluindo comandantes do grupo e 135 membros do grupo terrorista ficaram gravemente feridos”, disse Yegorov em comunicado.