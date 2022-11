Chefe de espionagem russo pondera sobre suposto texto enigmático do ex-primeiro-ministro do Reino Unido – CMIO

Sergey Naryshkin comentou se ele acha que Liz Truss tinha conhecimento da sabotagem dos oleodutos do Nord Stream

O chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia (SVR), Sergey Naryshkin, afirmou que ele “confirmação indireta” que um SMS supostamente enviado pela ex-primeira-ministra britânica Liz Truss era sobre a sabotagem dos gasodutos Nord Stream.

Truss é dito, pela personalidade da mídia social Kim Dotcom, ter escrito “está feito” ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

Durante sua breve entrevista com o canal Rossiya 1 no domingo, Naryshkin foi perguntado se a inteligência russa acreditava que havia “fundo amplo” para vincular a mensagem de texto de Truss às ​​explosões no fundo do Mar Báltico no final de setembro, nas quais três das quatro linhas do Nord Stream foram danificadas.

“Só tenho confirmação indireta de que tudo isso tem fundamento”, o chefe de espionagem respondeu.

No final de outubro, o Ministério da Defesa da Rússia culpou abertamente o Reino Unido por estar envolvido na sabotagem dos oleodutos, que transportavam gás russo para a Europa através da Alemanha. Segundo o ministério, "especialistas britânicos" da Marinha Real, com base na cidade ucraniana de Ochakov, "participou no planejamento, apoio e execução" o ataque aos oleodutos.













Londres respondeu às acusações com um tweet, alegando que Moscou estava “vendendo falsas alegações de uma escala épica”.

Na semana passada, o empresário de tecnologia finlandês-alemão Dotcom afirmou no Twitter que Truss enviou uma mensagem “Está feito” para Blinken “um minuto depois que o oleoduto explodiu e antes que mais alguém soubesse.”

O empresário não forneceu nenhuma prova de suas alegações, mas sugeriu que Moscou baseou suas acusações contra Londres e Washington de sabotagem do Nord Stream com base nos dados obtidos ao invadir o telefone do primeiro-ministro do Reino Unido.

A história sobre a suposta violação foi relatada pela mídia britânica, com fontes anônimas dizendo a jornalistas que os hackers – suspeitos de trabalhar para a Rússia – conseguiram obter um ano de comunicações altamente confidenciais de Truss com autoridades britânicas e estrangeiras.

Na terça-feira, uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia insistiu que a Grã-Bretanha deveria comentar sobre a alegação de que Truss enviou a mensagem controversa, pois “milhões de pessoas em todo o mundo têm o direito de saber o que aconteceu com a segurança energética mundial” e se os EUA e o Reino Unido tiveram um papel no ataque.