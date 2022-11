Pessoas com deficiência e acamadas são retiradas de zonas perigosas de Kherson

“Hoje, em Rostov-no-Don, encontramos um trem vindo de Dzhankoi com moradores da região de Kherson. Os passageiros eram pacientes de pensões geriátricas e funcionários de instituições médicas. São cerca de 200 pessoas no total, das quais mais da metade são acamados e em cadeiras de rodas”, disse um representante do ministério.

Ele acrescentou que os locais de acomodação foram preparados para os pacientes e médicos na região de Rostov.

Na estação de trem, os moradores evacuados da região de Kherson foram ajudados por funcionários do ministério, socorristas, médicos e voluntários. As pessoas eram retiradas dos vagões uma a uma, para que não ficassem no frio por muito tempo. Equipes de resgate e voluntários entraram em cada cabine, carregando aqueles que não podem se mover de forma independente. Ônibus e ambulâncias especializadas foram usados ​​para transportar os pacientes.