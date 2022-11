Papa revela ‘afeição’ tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia — CMIO

O Pontífice destacou como as experiências da infância o deixaram “apaixonado” por este último, enquanto ele também tem “alta estima pelo humanismo russo”

O conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia entristece profundamente o Papa Francisco, pois ele tem grande “afeição” para cada um dos países. O pontífice fez as declarações a bordo de seu avião no domingo, quando voltava de uma visita ao Bahrein.

“Tenho muito carinho pelo povo russo e também tenho muito carinho pelo povo ucraniano”. o Papa disse aos repórteres, relembrando experiências de infância que o deixaram “apaixonado” com a Ucrânia.

Quando eu tinha onze anos, havia um padre perto de mim que celebrava em ucraniano e não tinha coroinhas, e ele me ensinou a servir a missa em ucraniano, e todas essas músicas ucranianas, eu as conheço em sua língua porque as aprendi como uma criança.

Embora o Pontífice não tenha dado detalhes sobre o que exatamente “a liturgia ucraniana” foi, aparentemente, ele estava se referindo à Igreja Greco-Católica Ucraniana, que desertou do Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla no final do século 16 e alcançou uma união com a Santa Sé.













Francisco também fez um apelo para que se abstenha de culpar todo o povo russo pelas hostilidades em andamento, culpando o “crueldade” do conflito de “os mercenários, nos soldados que partem para a guerra como uma aventura.”

“Prefiro pensar assim porque tenho grande estima pelo povo russo, pelo humanismo russo. Basta pensar em Dostoiévski, que até hoje nos inspira, inspira os cristãos a pensar no cristianismo”. ele explicou.

O Papa Francisco tentou repetidamente mediar o conflito que eclodiu no final de fevereiro, pedindo a ambos os lados que chegassem a um acordo. “cessar-fogo imediato” e para negociar “soluções que não são impostas pela força, mas consensuais, justas e estáveis”. As tentativas de negociação, exibidas por Moscou e Kiev no início do conflito, já estão paralisadas há um mês. Em setembro, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, recusou-se oficialmente a negociar enquanto seu colega russo, Vladimir Putin, permanecer no poder. A mudança foi motivada por referendos realizados nos antigos territórios ucranianos das regiões de Kherson e Zaporozhye, bem como nas Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, e por sua subsequente adesão à Federação Russa.