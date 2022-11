Começa hoje no Egito a COP27: entenda o que é preciso saber sobre a agenda do evento

“A crise climática agravará as ameaças sociais, econômicas e ambientais. Assim, são necessárias ações urgentes para enfrentar a crise climática e fortalecer a implementação de respostas com a aspiração de criar um planeta resiliente”, aponta a liderança da cúpula em seu site oficial.

O programa da cúpula inclui mesas temáticas diárias, em que vão ser abordados os problemas de financiamento que permitem a articulação do Acordo de Paris, ciência, juventude e gerações futuras, abandono das emissões de carbono, adaptação e agricultura, gênero, água, sociedade civil, energia, biodiversidade e soluções.

Com a participação de líderes mundiais nos dois primeiros dias, a COP27 será concluída em 17 de novembro.

Entre as iniciativas que a cúpula busca promover estão discussões em torno das cidades como linha de frente dos efeitos das mudanças climáticas , projetos voltados à nutrição, a compreensão da água como fator-chave no processo, a melhoria dos sistemas agrícolas e da alimentação e gestão de resíduos até 2050.

A COP27 também vai revisar as iniciativas de transição energética para a África; análise da; a relação entre conflitos sociais, desastres naturais e degradação ambiental; o impacto desses problemas ambientais sobre as mulheres; planos de investimento para tornar a África mais verde; a proteção da biodiversidade; a redução dos custos de sustentabilidade; coalizões econômicas para financiamento e mobilidade de baixo carbono.

Além da agenda oficial, uma análise da Associated Press (AP) estimou que a localização da cúpula em um destino de descanso egípcio é mais do que apenas um refúgio pitoresco, pois obedece a uma

Em um momento em que grupos de resistência civil como Just Stop Oil (Pare Com o Petróleo) — grupo que tem o objetivo de garantir que o governo britânico se comprometa a interromper o licenciamento e a produção de novos combustíveis fósseis — e Last Generation (Última Geração) atraem a atenção da mídia por seus ataques performativos a pinturas de Vincent Van Gogh e outros artistas, a agência de notícias avaliou que a COP27 está ocorrendo em uma área altamente controlada, naturalmente isolada pelo mar Vermelho.