Enorme ‘biblioteca de sombra’ encerrada – CMIO

O FBI apreendeu vários domínios associados ao popular recurso de e-book gratuito ZLibrary

Vários domínios da web pertencentes ao popular recurso de e-book gratuito ZLibrary foram apreendidos pelo FBI na sexta-feira depois que a biblioteca de sombras foi investigada pelo Representante de Comércio dos EUA.

Z-lib.org, b-ok.org, 3lib.net e outros domínios foram colocados offline, redirecionando para um gráfico declarando que foram apreendidos pelo FBI em parceria com a Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste de Nova York. Embora o domínio darknet da ZLibrary ainda estivesse acessível no domingo, ele carregava uma mensagem de erro acima da barra de pesquisa.

O site continha cerca de 220 terabytes de informações, muitas delas protegidas por direitos autorais e todas de acesso livre. Em setembro, cerca de 11 milhões de livros e 84 milhões de artigos estavam disponíveis.













Usuários horrorizados compararam a apreensão à queima da Biblioteca de Alexandria – antes de trocar sugestões de plataformas alternativas para usar, como a biblioteca gratuita Libgen. A ZLibrary coleta conteúdo desde 2009, quando começou como um espelho Libgen. No entanto, os usuários logo começaram a adicionar seus próprios documentos, o que significa que grande parte do conteúdo provavelmente estará indisponível fora da ZLibrary – e certamente indisponível gratuitamente.

Adorado pelos estudantes, que raramente têm fundos para gastar em livros didáticos caros ou assinaturas caras de revistas acadêmicas, a ZLibrary acabou ganhando seguidores dedicados no TikTok – para desgosto do Authors Guild, um grupo comercial de escritores. The Guild culpa a pirataria digital por um declínio médio de 42% na renda dos escritores na última década.

Depois que a Guild escreveu ao Representante de Comércio dos EUA no início deste mês, referindo-se ao TikTok em seu pedido para que a ZLibrary fosse classificada como “mercado notório” por promover a pirataria, a plataforma bloqueou a hashtag #ZLibrary.

Cerca de 200 domínios associados à ZLibrary foram bloqueados na França em setembro, após uma ação judicial da National Publishing Union, e vários ISPs indianos foram anteriormente obrigados a bloquear o acesso após uma reclamação da editora Taxmann.

De acordo com o Bleeping Computer, no entanto, “pouco se sabe sobre os operadores e status comercial da plataforma”, o que significa que a ZLibrary pode simplesmente mudar de domínio e subir novamente.

Alguns dos domínios foram redirecionados para Njalla, um provedor de hospedagem anônimo fundado pelo criador do Pirate Bay, embora não esteja claro como os operadores da ZLibrary poderiam ter recuperado o controle de seus domínios após a apreensão.