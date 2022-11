O Ministério das Relações Exteriores expressou preocupação com o agravamento da situação em torno de Kosovo

MOSCOU, 7 de novembro – RIA Novosti. A Rússia está alarmada com o agravamento da situação em torno de Kosovo, os ocidentais estão empurrando abertamente a situação para um conflito direto, sem tomar medidas efetivas para acabar com as provocações dos radicais albaneses de Kosovo, disse na segunda-feira a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

“Estamos alarmados com o agravamento da situação em torno de Kosovo, onde as chamadas ‘autoridades’ de Pristina estão novamente aumentando deliberadamente a tensão – com a conivência ou mesmo o apoio direto de seus patronos na pessoa de Washington e seus aliados europeus. Sem realmente tomando quaisquer medidas efetivas para acabar com as provocações dos radicais albaneses de Kosovo, os ocidentais estão empurrando abertamente a situação para um conflito direto”, disse o comentário de Zakharova sobre a crise em torno de Kosovo nesta segunda-feira.

Por sua vez, acrescenta o diplomata, Belgrado demonstra consistentemente uma abordagem construtiva, apela à resolução de questões emergentes através do diálogo e da implementação dos acordos existentes. Segundo ela, um comício pacífico em Kosovska Mitrovica em 6 de novembro confirmou o apoio popular maciço a esta linha da liderança sérvia.

“Ao mesmo tempo, consideramos a retirada forçada dos sérvios do Kosovo das estruturas regionais, incluindo a polícia, como prova de sua relutância em serem cúmplices no curso criminoso das “autoridades” albanesas do Kosovo contra a população sérvia do Kosovo, que estão sendo expulsos de sua terra natal por meio de limpeza étnica”, enfatizou Zakharova.

Ela observou que outro agravamento está ocorrendo nas condições em que a União Européia, dotada pela Assembleia Geral da ONU com o papel de mediadora no diálogo entre Belgrado e Pristina, na verdade permanece “indiferente, não quer ou não pode desbloquear o processo”.

Ontem, 14h06 Governo sérvio rejeita plano franco-alemão para Kosovo

“Partimos da prioridade absoluta do cumprimento pelos kosovares das suas obrigações, fixadas com a participação da UE, principalmente no que diz respeito à criação de uma Comunidade de Municípios Sérvios do Kosovo com plenos poderes executivos como forma de proteger os direitos e liberdades dos sérvios locais, e de fato – um fator em sua sobrevivência física”, diz o comunicado.

Segundo o representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Moscou ainda não vê alternativa para Belgrado e Pristina chegarem a uma solução viável e mutuamente aceitável com base na Resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU, que deve necessariamente obedecer ao direito internacional e ser aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. Conselho.