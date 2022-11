Exército dos EUA admite que investigação arruinou a vida de soldados – CMIO

Uma investigação sobre bônus de recrutamento fraudulento deixou centenas em um banco de dados criminal

O Exército dos EUA erroneamente colocou centenas de participantes de seus programas de recrutamento da Guarda Nacional e da Reserva em uma lista de vigilância criminal durante uma investigação sobre bônus fraudulentos, revelou na quinta-feira.

Cerca de 1.900 nomes foram colocados no Índice de Identificação Interestadual do FBI, um banco de dados de históricos criminais individuais que facilita o compartilhamento de informações entre as autoridades federais e estaduais, durante uma investigação de quatro anos da Divisão de Investigação Criminal do Exército sobre pagamentos fraudulentos para referências de recrutamento .

Os recrutadores deveriam receber US$ 2.000 para cada nova pessoa que se inscrevessem, mas quando o programa foi analisado, descobriu-se que muitos estavam recebendo pagamentos por recrutas que nunca conheceram. Enquanto a investigação puniu 286 dessas pessoas com sanções administrativas e 137 foram processadas, centenas mais foram encontradas como não cometendo nenhum crime – e “procedimentos adequados nem sempre foram seguidos” para limpar seus nomes depois.













O CID investigou mais de 900 casos, descobrindo que mais da metade exigia algum tipo de correção no registro. O objetivo é acertar todos os recordes até o final do ano.

Incapaz de passar por verificações de antecedentes, os indivíduos afetados não podiam ser promovidos nas forças armadas ou obter certos empregos fora, nem podiam comprar armas de fogo ou obter autorizações de segurança. Embora o serviço tenha encorajado qualquer um que pense que foi afetado a entrar em contato, o chefe de pessoal do CID se recusou a dizer se as vítimas seriam compensadas financeiramente por quaisquer infortúnios que lhes ocorressem após a investigação.

O diretor do CID, Gregory Ford, disse ao Stars & Stripes que, embora sua agência não saiba por que os nomes não foram removidos do Índice de Identificação Interestadual quando foram encontrados não envolvidos no esquema de fraude, nem a revisão em andamento determinaria o que levou à mistura -acima.

Mas depois que o Exército perdeu suas metas de recrutamento de 2022 em 15.000 soldados, o pior déficit desde o cancelamento do alistamento militar, a Guarda Nacional está considerando restabelecer os bônus de recrutamento.

As autoridades atribuíram a falta de interesse a um foco maior em suicídios e assédio sexual nas forças armadas, ao mandato da vacina e a preocupações financeiras.