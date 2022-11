Coreia do Norte lança ataques simulados em bases aéreas inimigas neste mês, diz mídia

“O Estado-Maior do KPA [Exército do Povo Coreano] conduziu as seguintes operações militares correspondentes de 2 a 5 de novembro: simulando o ataque à base da força aérea inimiga na manhã do primeiro dia das operações, unidades de mísseis na província de Phyongan do Norte dispararam quatro mísseis balísticos táticos carregados com ogivas de dispersão e ogivas de infiltração subterrânea em uma ilha deserta; de manhã e à tarde as unidades de mísseis antiaéreos da força aérea nas áreas costeiras leste e oeste dispararam 23 mísseis enquanto encenava um exercício para aniquilar alvos aéreos em diferentes altitudes e distâncias”, disse o comunicado.