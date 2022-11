Trump pode anunciar candidatura presidencial na segunda-feira

Trump, segundo a CNN, quer se pré-creditar com a vitória do Partido Republicano, que é esperada após os resultados das eleições parlamentares de meio de mandato marcadas para terça-feira.

Anteriormente, esperava-se que Trump fizesse um anúncio formal após as eleições de meio de mandato, mas antes do final de novembro. Na terça-feira, os americanos elegem toda a Câmara dos Deputados e um terço do Congresso. As principais pesquisas estão prevendo sucesso para os republicanos, que estão em minoria nas duas casas nos últimos dois anos.