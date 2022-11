Gigante da tecnologia Meta anunciará grandes mudanças – WSJ – CMIO

A empresa deve demitir milhares de funcionários devido a perdas pós-pandemia e aumento nos gastos

A Meta Platforms, controladora das redes sociais Facebook e Instagram, planeja demitir “muitos milhares” de seus funcionários, informou o Wall Street Journal (WSJ) no domingo, citando fontes.

As primeiras grandes demissões nos 18 anos de história da empresa seguem uma forte queda pós-pandemia no preço de suas ações, uma concorrência mais forte no mercado e um aumento nos gastos, disse o jornal.

De acordo com o WSJ, “o número de funcionários da Meta que devem perder seus empregos pode ser o maior até hoje em uma grande corporação de tecnologia.” Fontes do WSJ revelaram que a administração da empresa planeja entregar as más notícias aos funcionários já na quarta-feira e já disse aos funcionários para cancelar viagens não essenciais a partir desta semana.

Um porta-voz da Meta não comentou o assunto, mas se referiu a uma declaração de outubro do CEO Mark Zuckerberg sobre o “pequeno número de áreas de crescimento de alta prioridade” a empresa planeja se concentrar. Naquela época, Zuckerberg deixou claro que enquanto algumas equipes do Meta vão crescer “significativamente,” a maioria dos outros “vai ficar plano ou encolher” ao longo do próximo ano.













Em setembro, o WSJ informou que a Meta, que contratou mais de 40.000 funcionários nos últimos três anos e tem mais de 87.000 funcionários, planejava cortar despesas em pelo menos 10%.

O preço das ações da empresa caiu mais de 70% este ano. Enquanto a liderança da Meta citou a deterioração das tendências macroeconômicas como a principal causa, os investidores, de acordo com o WSJ, “também foram assustados por seus gastos e ameaças ao negócio principal de mídia social da empresa.”

Entre os fatores que afetam negativamente os negócios, o canal listou a forte concorrência do TikTok e investimentos de US$ 15 bilhões na plataforma de realidade virtual Horizon Worlds que, apesar da crença de Zuckerberg em sua importância para o futuro, deixou os usuários “em grande parte não impressionado”.

A gigante da tecnologia também foi atingida por uma série de penalidades financeiras internacionalmente. No mês passado, o órgão de fiscalização da concorrência de Türkiye ordenou que a Meta pagasse uma multa de US$ 18,63 milhões, depois de descobrir que a fusão de dados de usuários do Facebook, WhatsApp e Instagram deu à empresa uma vantagem injusta em publicidade.

Também em outubro, o serviço federal de monitoramento financeiro da Rússia designou Meta como “terrorista e extremista” organização. Isso ocorreu após a decisão de um tribunal de Moscou em março de rotular a empresa como uma organização extremista.

Todas as atividades e serviços do Meta, com exceção do WhatsApp, foram banidos na Rússia depois que a empresa norte-americana foi acusada de permitir discurso de ódio contra cidadãos russos em suas plataformas e se recusar a remover o que Moscou considerava conteúdo falso sobre o conflito na Ucrânia.

No inverno do ano passado, um tribunal russo impôs multas a Meta, superiores a 40 bilhões de rublos (mais de US$ 526 milhões na taxa de janeiro).

Meta negou as acusações de permitir russofobia em suas plataformas.