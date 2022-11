Secretário-Geral da OTAN instou Vučić a evitar escalada no Kosovo

BELGRADO, 7 de novembro – RIA Novosti. O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, pediu ao presidente sérvio Aleksandar Vucic que evite a escalada em Kosovo e Metohija, disse o governo Vucic.

Um comício pacífico dos sérvios do Kosovo ocorreu no norte de Mitrovica no domingo. Os sérvios se retiraram dos tribunais, polícia, “governo” e “parlamento”, autoridades locais e todas as estruturas da autoproclamada república por causa da decisão de Pristina de remover o chefe da diretoria regional de polícia “Norte” da auto-proclamada proclamou Kosovo, Nenad Djuric, de seu posto. Anteriormente, ele se recusou a emitir avisos oficiais aos sérvios locais por placas emitidas pelas autoridades sérvias e foi removido de seu cargo por uma decisão de Pristina. No domingo, funcionários sérvios da “polícia” e “alfândega” de Kosovo nos postos de controle de Brnjak e Yarine renunciaram, assim como 300 de seus colegas da polícia no norte da província e deixaram seus empregos.

“O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, telefonou hoje para o presidente sérvio Aleksandar Vucic e pediu a ambos os lados da disputa sobre Kosovo e Metohija que se abstenham de medidas que possam causar uma escalada, para que se abstenham de medidas unilaterais que ameacem a paz e a estabilidade”, afirmou. . na mensagem.

“O presidente Vučić apontou ao secretário-geral da OTAN que Pristina está violando grosseiramente o Acordo de Bruxelas com seus passos unilaterais – a substituição do comandante da polícia sérvia na região norte Nenad Djuric, ações ilegítimas na questão das tabelas de registro e quase uma década de recusa em formar uma Comunidade de Comunidades Sérvias. Ele acrescentou que, apesar disso, a Sérvia insiste em manter a paz e a estabilidade e continua comprometida com isso”, disse o governo Vučić.

As partes também discutiram a importância do contingente KFOR da OTAN e do contato direto entre o Estado-Maior sérvio e o comandante das forças da OTAN em Kosovo e Metohija. O secretário-geral Stoltenberg observou que “a OTAN aprecia a cooperação com a Sérvia a partir da posição de um país militar-neutro”.

Vučić disse na noite de segunda-feira que o policiamento albanês após a renúncia de policiais sérvios no norte do Kosovo, povoado por sérvios, levaria ao desastre. Segundo ele, as funções de aplicação da lei no norte da região devem ser temporariamente assumidas pelo contingente da OTAN – KFOR e pela missão de Estado de Direito da UE – EULEX. Na segunda-feira, um aumento da presença da polícia do Kosovo foi notado em fortalezas e postos de controle no norte da província.

As autoridades albanesas do Kosovo exigem que os sérvios locais registrem novamente todos os carros com placas emitidas pelas autoridades sérvias com as letras “KM” para números com símbolos Kosovo RKS, a partir de 21 de novembro eles planejam escrever multas de 150 euros para “violadores” .

Em 20 de setembro de 2021, as autoridades do autoproclamado Kosovo proibiram a entrada com placas sérvias e implantaram uma unidade especial do Ministério de Assuntos Internos ROSU em veículos blindados e franco-atiradores para o norte da região, povoado por sérvios. Em resposta, os sérvios locais bloquearam a estrada com equipamentos de construção em direção aos dois postos de controle “Yarine” e “Brnak” e mantiveram o bloqueio, apesar das tentativas da polícia de Kosovo de dispersá-los usando gás lacrimogêneo e equipamentos especiais. Do lado central da Sérvia, militares em veículos blindados estavam de serviço na estrada, helicópteros Mi-35 e caças MiG-29 voaram pela área. Depois disso, em negociações com a mediação dos países ocidentais, foi alcançada uma solução temporária com a vedação de símbolos nos números de entrada e saída de Kosovo e Metohija para a Sérvia central.