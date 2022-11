Mídia: submarino nuclear da Marinha britânica interrompe missão secreta devido a incêndio a bordo

“Victorious estava munida com [mísseis balísticos intercontinentais] Trident II, quando o incêndio ocorreu”, aponta o tabloide. Segundo as fontes, o fogo foi rapidamente localizado.

O submarino teve que emergir para superfície na parte norte do Atlântico para se livrar da fumaça tóxica.

O capitão, tendo avaliado os danos causados, deu a ordem para retornar à base naval Clyde, na Escócia. De acordo com a mídia, este submarino geralmente realiza patrulhas para fins de dissuasão nuclear, mas, no momento do incidente, estava em uma missão diferente.