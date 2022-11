Parceria sem limites: comércio entre Rússia e China aumenta 33% em 1 ano

O comércio entre a Rússia e a China nos primeiros três trimestres de 2022 aumentou 33% em termos anuais e atingiu um recorde de US$ 153,938 bilhões (R$ 778,51 bilhões), de acordo com a Administração Geral de Alfândegas da China.

A China exportou US$ 59,596 bilhões (R$ 301,39 bilhões) em mercadorias para a Rússia no período referido, 12,8% mais do que nos nove primeiros meses de 2021, e os transportes da Rússia para a China aumentaram 49,9%, totalizando US$ 94,342 bilhões (R$ 477,12 bilhões).

Em outubro, o saldo comercial entre os dois países foi de US$ 17,637 bilhões (R$ 89,2 bilhões), com a Rússia exportando produtos no valor de US$ 10,23 bilhões (R$ 51,74 bilhões) para a China, e a China importando produtos no valor de US$ 7,4 bilhões (R$ 37,42 bilhões) da Rússia.