MADRI, 7 de novembro – RIA Novosti. Os funcionários do setor de caminhões da Espanha entrarão em greve por tempo indeterminado a partir de 14 de novembro, informou a agência de notícias RTVE na segunda-feira.

Esta acção é organizada pela Plataforma Nacional de Protecção do Sector dos Transportes, cujos membros estão insatisfeitos com os elevados preços dos combustíveis. Eles garantem que nos últimos meses o Ministério dos Transportes espanhol não tomou medidas para cumprir a lei, que garante que as transportadoras não operarão com prejuízo.

Essa lei foi acertada com o governo em março deste ano, depois que as transportadoras de carga do país entraram em greve por 20 dias. Este protesto levou a interrupções na cadeia de suprimentos em toda a Espanha.

Os preços da gasolina e do gasóleo atingiram níveis recordes em junho deste ano, com uma média superior a 2 euros por litro na maioria das estações de serviço espanholas. Apesar de este valor ter caído significativamente nos últimos meses, os preços elevados continuam a afetar significativamente a situação financeira dos cidadãos do reino.

Desde o início do conflito na Ucrânia, o Ocidente intensificou a pressão das sanções sobre a Rússia, o que levou a preços mais altos de eletricidade, combustível e alimentos na Europa e nos Estados Unidos.