Finlândia esclarece posição sobre armas nucleares — CMIO

Helsinque não tem planos de hospedar ogivas atômicas depois de se juntar formalmente à Otan, disse o presidente

A Finlândia não pretende instalar armas nucleares em seu território depois de se tornar membro da Otan, disse o presidente Sauli Niinisto na segunda-feira, acrescentando que Helsinque não recebeu tais ofertas até agora. Sua declaração vem depois que a primeira-ministra finlandesa Sanna Marin se recusou a descartar a possibilidade de hospedar armas nucleares no futuro.

Falando na abertura de um curso organizado pela National Defense Training Association, Niinisto descreveu as recentes conversas sobre armas nucleares que explodiram nacionalmente como “um desenvolvimento perigoso”.

“Deixe-me dizer claramente: embora não definamos restrições à nossa adesão à OTAN, a Finlândia não tem nenhuma intenção de colocar armas nucleares em seu território”. frisou, acrescentando que havia “sem sinais” de qualquer país que se aproxime de Helsínquia com tal proposta.

Ao mesmo tempo, Niinisto observou que as armas nucleares são a pedra angular da dissuasão da OTAN, que servem como meio de prevenção, e não como um fim em si mesmas. Ele também afirmou que é impossível vencer em uma guerra nuclear, e nunca se deve lutar.

Questionado sobre quando a Finlândia poderá ingressar oficialmente na Otan, ele disse que a situação parecia um pouco melhor do que há algumas semanas, mas não foi mais específico, dizendo que seu país se tornará um membro de pleno direito. “dentro de um prazo razoável”.













Ele também observou que, embora Türkiye tenha relutado em ratificar as propostas de adesão da Suécia e da Finlândia, as críticas de Ancara tiveram mais a ver com as ações de Estocolmo do que as de Helsinque. No mês passado, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que Ancara estava pronta para dar luz verde à entrada da Finlândia na Otan, mas não estava preparada para fazer o mesmo pela Suécia.

No entanto, Erdogan disse “A Finlândia não é um país onde os terroristas circulam livremente” enquanto a Suécia “um lugar onde o terror é galopante”, aparentemente referindo-se à presença de grupos curdos que são proibidos em Türkiye.

Niinisto também comentou sobre o conflito na Ucrânia, observando que não há um fim à vista para as hostilidades, pois nenhuma das partes quer se comprometer. Enquanto denunciava a operação militar da Rússia, o presidente finlandês saudava as tentativas de vários líderes europeus de manter contatos com Moscou.

“Isso visa nada mais do que impedir a matança. Acho que é um objetivo digno”, Niinisto afirmou.

Seus comentários vêm depois que a primeira-ministra finlandesa Sanna Marin alertou no mês passado que a Otan poderia estabelecer bases permanentes ou implantar armas nucleares no território do país assim que se juntar à aliança. Ao mesmo tempo, ela descreveu tal cenário como improvável.