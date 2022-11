Kremlin: Rússia continua aberta a negociar, mas Ucrânia impossibilita contínuo do diálogo

Report This Content

“Temos repetidamente dito que a parte russa permanece aberta para alcançar seus objetivos das negociações, mas também temos repetidamente chamado atenção de todos para o fato de que no momento não vemos essa possibilidade, uma vez que foi codificado [na legislação] em Kiev, ou seja, em forma de uma lei, a não continuação de quaisquer negociações com o lado russo“, observou Peskov aos jornalistas.

Comentando um artigo sobre conversações dos EUA com Kiev para incentivar as autoridades ucranianas a dialogar com a Rússia, o porta-voz presidencial Peskov disse não saber se isso era verdade, pois há relatos verídicos, mas, acima de tudo, há muita especulação.

Anteriormente, o jornal The Washington Post escreveu, citando pessoas familiarizadas com o assunto, que a administração Biden pediu para a liderança ucraniana mostrar abertura às negociações com a Rússia.

“Não sabemos se é verdade ou não, porque, vou repetir mais uma vez, há relatos verídicos, mas há mais notícias que são uma especulação absoluta ou pura mentira”, ressaltou Peskov.

O porta-voz do presidente russo comentou as informações da mídia ocidental sobre as supostas conversações entre o conselheiro de Segurança Nacional do presidente dos EUA, Jake Sullivan, e o assessor do presidente russo, Yuri Ushakov, declarando que os jornais ocidentais publicam muito “fake news”.





