Na opinião do analista, “a origem do problema não é a falta de grãos, mas a ganância do Ocidente e das grandes empresas europeias, que pegam todo o grão para si e deixam o excedente em seus armazéns”.

“Como pode o Ocidente, que constantemente fala de direitos humanos, agir com tão pouco princípio quando há? O grão usado para animais na Europa é suficiente para os habitantes de outras partes do mundo . Onde está a Europa de Danton, a França de Robespierre, que foi um exemplo para o mundo ?”, perguntou.

No dia 22 de julho, Rússia, Turquia e ONU assinaram um acordo para desbloquear as exportações de grãos e fertilizantes da Ucrânia em meio às hostilidades. Por sua vez, os representantes do governo ucraniano assinaram um documento semelhante com representantes de Ancara e das Nações Unidas .

No dia 29 de outubro, Moscou decidiu suspender sua participação no acordo de grãos depois que Kiev atacou com drones submarinos a Frota do Mar Negro russa e embarcações civis, todas envolvidas na garantia da segurança do corredor humanitário de grãos, perto da cidade de Sevastopol, no sudoeste da península da Crimeia.