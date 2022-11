China atualiza IA do caça J-20 e garante melhoria contínua do desempenho da aeronave, diz mídia

Segundo o Global Times (GT), o designer-chefe do J-20, Yang Wei, anunciou o aprimoramento do caça J-20 em uma declaração em coletiva de imprensa realizada pela estatal Corporação da Indústria de Aviação da China (AVIC, na sigla em inglês) nesta segunda-feira (7), em Zhuhai, província de Guangdong, no sul da China, um dia antes do início do Airshow China 2022.

“Quando se trata do desenvolvimento futuro da indústria de aviação da China, acho que todas as pessoas sabem do que o país precisa“, afirmou Yang, ressaltando que cabe à AVIC fornecer os equipamentos tecnológicos do setor.

“As pessoas conhecem o desenvolvimento de tecnologias avançadas, particularmente os entusiastas militares. Também sabemos o que as pessoas esperam ver, e é nosso dever perceber isso”, disse Yang.

A estratégia de desenvolvimento da Força Aérea do Exército de Libertação Popular (ELP) chinês costumava ser a defesa da pátria, mas agora se tornou a integração aeroespacial com capacidades de ataque e defesa, disse o designer-chefe.

Panorama internacional China testa dispositivo eletromagnético mais rápido do mundo para catapultas de caças

“Uma força aérea estratégica significa que ela pode sair além da defesa nacional, que é nossa direção de desenvolvimento futuro”, disse ele.

De acordo com o GT, o J-20 foi implantado em todas as partes leste, oeste, sul, norte e central da China, e a capacidade de combate, número e escopo do caça tiveram aumentos significativos graças às novas descobertas e novos conceitos nos últimos exercícios de combate em confronto aéreo.

Os caças de quinta geração de todos os países, incluindo o F-22 e o F-35 dos EUA, bem como o Su-57 da Rússia, estão passando por atualizações, assim como o J-20 da China.

vai garantir sua integração aos sistemas terrestres, marítimos, aéreos e espaciais para desempenhar seu papel ideal em todo o sistema, e isso inclui a implantação das A atualização do caçapara desempenhar seu papel ideal em todo o sistema, e isso inclui a implantação das mais recentes tecnologias cognitivas e de inteligência artificial, disse Yang, que também garantiu que as aeronaves das séries 30, 40 e 50 vão ser atualizadas.





