Türkiye se tornando um dos principais parceiros comerciais da Rússia — CMIO

O comércio entre Moscou e Ancara vem se expandindo rapidamente, com o volume de bens fornecidos à Rússia atingindo um recorde mensal de US$ 1,1 bilhão em setembro.

De acordo com o diário de negócios RBC, citando dados do Instituto Turco de Estatística, isso é 2,3 vezes mais do que no mesmo mês de 2021, quando as exportações turcas para a Rússia totalizaram US$ 504 milhões.

Os dados mostram que, em 2021, Türkiye ficou em 11º lugar entre os países que fornecem mercadorias para a Rússia, à frente dos EUA, França, Japão, Polônia e Itália. Este verão, entrou no top cinco exportadores.

O salto de setembro colocou Türkiye no mesmo nível da Alemanha em termos de exportações para a Rússia, informa o RBC. Durante maio-agosto, o Eurostat descobriu que as exportações alemãs para a Rússia atingiram em média US$ 1,2 bilhão por mês e US$ 1,14 bilhão em setembro, o que é um pouco menor do que o de Türkiye.

No entanto, se a Türkiye ultrapassar Berlim, ela se tornará o terceiro maior exportador de mercadorias para a Rússia, depois da China e da Bielorrússia, diz o relatório. As exportações chinesas para a Rússia em setembro totalizaram cerca de US$ 8 bilhões, enquanto os últimos dados disponíveis para as exportações da Bielorrússia são de junho – em mais de US$ 2 bilhões. Türkiye e Alemanha são seguidos pelo Cazaquistão, cujas exportações para a Rússia somaram US$ 881 milhões em agosto (aumento de 23% em relação a julho).

O Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia anunciou este mês que espera que o comércio bilateral com Türkiye em 2022 ultrapasse US$ 60 bilhões. No início deste ano, Moscou e Ancara assinaram um roteiro para a cooperação econômica que prevê elevar o faturamento do comércio bilateral para US$ 100 bilhões por ano. As duas nações também concordaram em introduzir o rublo russo como moeda de liquidação, incluindo usá-lo para pagamentos de fornecimento de gás natural russo.

