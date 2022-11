Atividade fabril da zona do euro afunda – S&P Global – CMIO

A atividade manufatureira na zona do euro caiu para o nível mais baixo desde a pandemia de Covid-19, em meio ao enfraquecimento da demanda global por bens, de acordo com um estudo da S&P Global.

O relatório mostra que o Índice de Gerentes de Compras (PMI) para manufatura caiu para 46,4 em outubro, ante 48,4 em setembro. O número está abaixo da leitura preliminar de 46,6 e da marca de 50 que separa o crescimento da contração.

O índice também caiu para 37,9 de 41,3 em setembro, à medida que a incerteza geopolítica, a alta inflação e as condições econômicas mais fracas em todo o mundo estão afetando os gastos das pessoas.

Comentando os dados, o economista sênior da S&P Global Market Intelligence Joe Hayes disse: “O setor produtor de bens da zona do euro entrou em declínio mais profundo no início do quarto trimestre. As pesquisas do PMI agora estão sinalizando claramente que a economia manufatureira está em recessão.”

Ele elaborou que “Em outubro, os novos pedidos caíram a uma taxa que raramente vimos durante 25 anos de coleta de dados – apenas durante os piores meses da pandemia e no auge da crise financeira global entre 2008 e 2009 as diminuições foram mais fortes.”

De acordo com Hayes, os desenvolvimentos nos mercados de energia continuarão a ser o foco principal para os fabricantes da área do euro durante o inverno.

“A onda de clima ameno em toda a Europa até agora é um bom presságio e ajudou a reduzir os preços do gás no atacado. No entanto, permanecemos atentos ao risco de que o clima frio atípico possa aumentar a necessidade de racionamento de energia, causando uma interrupção generalizada na produção industrial”, disse. ele disse.

