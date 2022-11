Twitter confirma demissão de 50% dos funcionários — CMIO

Os cortes de empregos afetam principalmente as equipes de comunicação, curadoria de conteúdo, direitos humanos e ética de aprendizado de máquina

A plataforma de mídia social Twitter cumpriu seus avisos e reduziu 50% de sua força de trabalho, anunciou o chefe de segurança e integridade da empresa, Yoel Roth, em um comunicado. tuitar no sábado.

“A redução de força de ontem afetou aproximadamente 15% de nossa organização de Confiança e Segurança (em oposição a aproximadamente 50% de cortes em toda a empresa), com nossa equipe de moderação da linha de frente experimentando o menor impacto,” ele twittou, enfatizando que a equipe responsável por monitorar e prevenir desinformação e conteúdo prejudicial na plataforma permaneceu praticamente intacta.

De acordo com Roth, combater a desinformação na plataforma continuará sendo uma das principais prioridades do Twitter. O mesmo objetivo foi enfatizado pelo novo proprietário da empresa, o bilionário Elon Musk, em seu próprio tweet. Ele ordenou as demissões, entre outras medidas, em um esforço para preservar as finanças da empresa, como o Twitter vem passando “uma queda enorme na receita” devido a um êxodo de anunciantes em meio a preocupações com a moderação de conteúdo sob a nova administração.

“Em relação à redução da força do Twitter, infelizmente não há escolha quando a empresa está perdendo mais de US$ 4 milhões/dia”, Musk twittou no início do sábado, observando que aqueles que perderam seus empregos receberiam três meses de indenização, “que é 50% mais do que legalmente exigido.”

De acordo com vários tweets de funcionários, as demissões afetaram principalmente equipes de comunicação, curadoria de conteúdo, direitos humanos e ética de aprendizado de máquina, bem como alguns departamentos de produto e engenharia.

