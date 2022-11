Japão mantém participação em projeto de energia russo — CMIO

A empresa japonesa de energia SODECO decidiu manter sua participação de 30% na nova entidade que administrará o projeto de petróleo e gás Sakhalin-1 no Extremo Oriente da Rússia, anunciou o ministro da Economia e Indústria do Japão, Yasutoshi Nishimura, na sexta-feira.

“É um projeto extremamente importante”, disse ele, saudando a decisão que, segundo ele, ajudará a garantir a segurança energética do Japão.

Nishimura disse que a SODECO agora precisa notificar Moscou de sua decisão até 11 de novembro, prazo estabelecido pela Rússia. O governo japonês possui uma participação de 50% na SODECO, outras ações sendo detidas por empresas privadas, incluindo as tradings Itochu e Marubeni, bem como as empresas de energia Inpex e Japan Petroleum Exploration.

Moscou anunciou um plano para estabelecer um novo operador local para Sakhalin-1 no início de outubro. O projeto foi anteriormente administrado pela gigante petrolífera americana ExxonMobil, que se demitiu no início deste ano em meio a sanções ocidentais anti-Rússia.

As partes interessadas estrangeiras, como a japonesa SODECO e a indiana Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), tiveram um mês para anunciar se queriam manter suas participações na nova empresa. A ONGC anunciou sua decisão de manter sua participação na Sakhalin-1 no início desta semana.

O Japão também disse recentemente que suas empresas Mitsubishi e Mitsui manterão suas participações no Sakhalin-2, outro projeto de petróleo e gás no Extremo Oriente da Rússia, que também foi transferido para um novo operador.

