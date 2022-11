Volume de negócios do comércio Rússia-Iraque dispara — CMIO

O total ultrapassou US$ 300 milhões nos primeiros oito meses do ano, segundo a embaixada russa

O volume de negócios entre a Rússia e o Iraque entre janeiro e agosto de 2022 chega a US$ 313,1 milhões, superando um total de US$ 282,7 milhões no ano passado, disse um assessor econômico da embaixada russa em Bagdá, Ilya Lobov, em entrevista à RIA Novosti publicada em Sábado.

“Se compararmos com o ano anterior, registramos um aumento de duas vezes e meia. A dinâmica positiva foi influenciada por um aumento significativo no volume de compras de nosso óleo de girassol, farinha de trigo e ração animal”, explicou Lobov.

De acordo com o diplomata, os dois países mantêm uma estreita cooperação por meio do Conselho Empresarial russo-iraquiano e buscam novas oportunidades para aumentar e expandir o comércio mútuo.

No entanto, Lobov observou que as sanções ocidentais deste ano contra a Rússia criaram dificuldades.













“Notamos que as sanções anti-Rússia tornaram-se um fator negativo adicional no caminho para o fortalecimento bilateral [trade] cooperação. Por exemplo, as liquidações financeiras em bancos internacionais, especialmente em dólares americanos, tornaram-se mais difíceis. Ao mesmo tempo, nossos parceiros iraquianos entendem os benefícios e as perspectivas de trabalhar juntos. Existe um diálogo estreito contínuo para desenvolver soluções mutuamente aceitáveis ​​para resolver todos os problemas que surgem”, disse o assessor econômico.

Lobov também enfatizou que a cooperação dos países em energia continua sendo uma prioridade, observando que Moscou já investiu mais de US$ 14 bilhões em seus projetos conjuntos com Bagdá.

O funcionário acrescentou que a gigante petrolífera russa Lukoil está atualmente trabalhando em um grande projeto petrolífero iraquiano ‘Block 10’ na província de Muthanna, que deve iniciar a produção em 2024, enquanto a petrolífera russa Bashneft está desenvolvendo o campo petrolífero ‘Block 12’ no Iraque. Deserto Ocidental.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT