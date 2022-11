Maior credor da Índia obtém lucro recorde — CMIO

O State Bank of India (SBI), o maior credor do país, viu um aumento no lucro líquido trimestral, disse o banco em um comunicado à imprensa no sábado.

De acordo com o comunicado, o lucro líquido subiu 73,93% ano-a-ano em junho-setembro, para o seu “mais alto de sempre” de 132,65 bilhões de rúpias (US$ 1,6 bilhão).

A receita líquida de juros da SBI também aumentou 13% para 351,82 bilhões de rúpias, enquanto o lucro operacional aumentou 16,82% ano a ano.

A qualidade dos ativos do banco melhorou, com ativos inadimplentes brutos (NPA) caindo para 3,52% de 3,91% no trimestre anterior, enquanto o crescimento dos empréstimos aumentou 19,93%.

No geral, de acordo com dados do Banco Central da Índia, os credores nacionais registraram um aumento anual de 17,95% na demanda por crédito em outubro.

Reportagens da mídia dizem que cinco dos seis maiores bancos da Índia relataram um aumento nos lucros no último trimestre devido ao aumento da receita de empréstimos.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Índia pondera comércio de grãos russos – mídia

No entanto, o crescimento dos depósitos nos bancos do país ficou para trás em 9,63% durante este período, e os analistas alertam que isso pode levar a uma liquidez mais apertada no sistema bancário, a menos que a situação não mude.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT