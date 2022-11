Rússia busca isenção de sanções para facilitar exportações de grãos – Reuters – CMIO

O Rosselkhozbank da Rússia está tentando restabelecer os laços com bancos estrangeiros para processar pagamentos de grãos, informa a agência de notícias

A Rússia pediu à UE e a outras nações ocidentais que suspendam as sanções ao credor estatal Rosselkhozbank, informou a Reuters no sábado, citando fontes.

De acordo com a agência de notícias, tal medida permitiria ao banco restabelecer as relações com seus bancos correspondentes no exterior e processar os pagamentos das exportações russas de grãos e fertilizantes.

Antes da introdução de sanções anti-Rússia, esses pagamentos eram atendidos por bancos internacionais e subsidiárias de bancos russos na Suíça, diz o relatório.

De acordo com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, o Rosselkhozbank está atualmente “atendendo a parte do leão” das transações relacionadas a fertilizantes e alimentos da Rússia.

O relatório não mencionou se a Rússia recebeu uma resposta ao seu apelo.

Segundo a Reuters, o pedido foi feito durante as negociações sobre o acordo de grãos ucraniano, que expira no final deste mês. Como parte do acordo, alcançado em julho, os países ocidentais deveriam aliviar as restrições às exportações agrícolas russas.













Embora as sanções não visem diretamente essas exportações, certas restrições no processamento de pagamentos, transporte e seguro criaram obstáculos para os exportadores russos.

Washington tomou medidas para convencer as empresas de que não há sanções às exportações russas de alimentos, disse um alto funcionário do Departamento de Estado à agência de notícias. O departamento teria enviado cartas de garantia a empresas que buscavam provas de que seus acordos com a Rússia não violariam medidas restritivas.

No entanto, Moscou disse repetidamente que as sanções tornam as exportações agrícolas quase impossíveis e exigiu seu cancelamento.

O Rosselkhozbank caiu sob sanções ocidentais junto com outros maiores bancos da Rússia no início deste ano, quando seus ativos e contas correspondentes em dólares americanos e euros foram congelados.

