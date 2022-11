Autoridades eslovacas respondem quando pesquisas revelam que metade da população confia mais em Moscou do que em Washington

O governo eslovaco acusou a Rússia de realizar uma “campanha de desinformação” no Facebook e anunciou que investiria em programas de inteligência artificial para ajudar sua divisão Hybrid Threats a lidar com narrativas de mídia social.

Isso ocorre quando as pesquisas mostram que 44% dos eslovacos não acham que a Rússia causou o conflito em andamento na Ucrânia.

O Centro de Combate a Ameaças Híbridas da Eslováquia – uma subsidiária do Centro Europeu de Excelência com sede na Finlândia – é administrado pelo Ministério do Interior, que é responsável pela aplicação da lei doméstica. O diretor da unidade, Daniel Milo, disse à Bloomberg na sexta-feira que a IA “nos permitem ter uma visão melhor do que está acontecendo online e se é gerenciado no exterior.”

De acordo com Milo, as narrativas pró-ucranianas e pró-russas nas mídias sociais estavam em paridade em fevereiro, quando o atual conflito na Ucrânia se intensificou. “mas no decorrer de alguns meses, a situação mudou.”

“As postagens pró-Rússia no Facebook prevaleceram cada vez mais. É o resultado dessa campanha de desinformação, parte da população é doutrinada pela propaganda pró-Rússia”, disse. Milo disse, acrescentando que os eslovacos são propensos a acreditar em teorias da conspiração.













Uma pesquisa de maio do think-tank GLOBSEC, com sede em Bratislava, mencionada no artigo, mostrou que 51% dos eslovacos culparam a Rússia pelo conflito na Ucrânia, enquanto 28% disseram que o Ocidente havia provocado a Rússia e 16% disseram que era culpa da Ucrânia. por violar os direitos dos residentes de língua russa. Bloomberg também fez referência a outra pesquisa que supostamente mostrou que mais eslovacos confiam na Rússia sobre os EUA, aliado de Bratislava na OTAN.

A Eslováquia recebeu milhares de refugiados da vizinha Ucrânia e enviou ajuda militar a Kiev na forma de tanques e mísseis de defesa aérea, sugerindo até a possibilidade de entregar caças.

O aparente desdém de Bratislava pelos dissidentes domésticos lembra a atitude dos vizinhos tchecos. Depois que mais de 70.000 manifestantes marcharam contra suas políticas em Praga no início de setembro, o primeiro-ministro tcheco Petr Fiala disse que “A propaganda russa e as campanhas de desinformação estão presentes em nosso território e algumas pessoas simplesmente as ouvem.”

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.