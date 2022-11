Biden promete fechar usinas a carvão nos EUA — CMIO

Falando em um evento na Califórnia na sexta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que seu governo pretendia fechar usinas a carvão. “em toda a América” e substituí-los por geradores movidos a energia eólica ou solar.

Biden estava em San Diego como parte de uma viagem à Costa Oeste para arrecadar fundos para os democratas antes das eleições de meio de mandato da próxima semana. Durante um discurso na sexta-feira, o presidente relembrou a visita a uma antiga usina de carvão em Massachusetts, que havia sido reaproveitada para geração de energia eólica. Ele disse que isso foi feito porque continuar usando carvão era muito caro – presumivelmente devido aos custos impostos pelas regulamentações governamentais.

“Vamos fechar essas usinas em toda a América e ter energia eólica e solar”. Biden disse ao público.

As declarações de Biden vieram durante um evento na Viasat Inc., destinado a destacar a “CHIPS e Lei da Ciência” seu governo decretado em agosto. O projeto reservou cerca de US$ 280 bilhões para a fabricação doméstica de microchips.

Segundo a Reuters, a viagem de Biden à fábrica é “destinado a reforçar o apoio aos democratas, que enfrentam um risco real de perder suas maiorias no Congresso dos EUA”. A Califórnia é um reduto democrata com poucas chances de uma virada nas próximas eleições, no entanto.

A promessa do presidente de demitir mineiros de carvão e trabalhadores de usinas de energia saiu pela culatra quase que instantaneamente, com os republicanos da oposição compartilhamento o clipe no Twitter e outras plataformas de mídia social.

Biden dobrou o esforço para fechar indústrias que seu governo vê como contribuindo para o aquecimento global, prometendo reduzir as emissões de carbono dos EUA pela metade até 2030. Isso está ocorrendo independentemente de seu outro objetivo declarado de racismo. “equidade.” No mês passado, os democratas que comandam o Novo México fecharam uma mina de carvão e a usina de energia próxima, eliminando centenas de empregos no já empobrecido país Navajo, informou a AP.