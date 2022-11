FBI ‘apodreceu em seu núcleo’ – legisladores republicanos – CMIO

A agência foi politizada, corrompendo a principal entidade policial dos Estados Unidos, afirmou um relatório do GOP

A América não é mais um país onde os cidadãos recebem justiça igual perante a lei, como garantido por sua Constituição, porque a principal agência de aplicação da lei do país foi corrompida por uma liderança politizada e um “acordado, agenda esquerdista” sendo imposta do topo, afirmaram os legisladores republicanos.

As alegações estavam contidas em um relatório de 1.050 páginas divulgado na sexta-feira por membros republicanos do Comitê Judiciário da Câmara. O relatório, que foi baseado em informações coletadas de 14 denunciantes do FBI que se apresentaram para expor um padrão de má conduta, argumentou que a agência estava “apodreceu em seu núcleo”.

“Muito simplesmente, o problema – a podridão dentro do FBI – apodrece e procede de Washington”. disse o relatório. “O FBI e sua agência-mãe, o Departamento de Justiça, tornaram-se instituições políticas.”

o relatório detalhou esses abusos como uma parceria secreta na qual o FBI recebe informações privadas sobre usuários conservadores do Facebook, sem buscar seu consentimento ou passar pelos processos legais que normalmente seriam necessários para acessar esses dados.













Denunciantes também alegaram que o FBI “olhar para o outro lado” depois de dezenas de ataques contra grupos antiaborto, mesmo quando a agência enviou equipes fortemente armadas de oficiais para prender ativistas pró-vida em suas casas por supostas violações de crimes seletivamente aplicados.

Os pais que se manifestaram nas reuniões do conselho escolar sobre políticas controversas foram considerados pelos investigadores como supostos terroristas.

Ao mesmo tempo, o ex-funcionário do FBI Timothy Thibault “desligar” uma investigação sobre os negócios no exterior do filho do presidente Joe Biden, Hunter Biden, e tentou impedir que o caso fosse reaberto, segundo o relatório. Thibault exibiu abertamente seu viés político em postagens de mídia social que incluíam seu título oficial.

“A América não é a América se você tem um Departamento de Justiça que trata as pessoas de maneira diferente sob a lei” O deputado Jim Jordan, membro do Comitê Judiciário da Câmara, disse à Fox News na sexta-feira. “É suposto ser um tratamento igual perante a lei. Isso não está acontecendo, e sabemos que não está acontecendo porque 14 bravos agentes do FBI vieram até nós como denunciantes e nos disseram o que exatamente está acontecendo aqui”.

O relatório também acusou o FBI de inflar estatísticas sobre extremismo doméstico para ajudar a alimentar uma narrativa promovida pelo governo do presidente Joe Biden. Funcionários do FBI que têm opiniões conservadoras estão sendo expurgados da agência, afirma.

Os republicanos argumentaram que o FBI foi atormentado por um “cultura sistêmica de irresponsabilidade”, assim como “corrupção desenfreada, manipulação e abuso”. A mudança da agência para “intromissão política” alegadamente retirou recursos dos deveres legítimos de aplicação da lei. Por exemplo, um denunciante alegou que foi informado após o motim do Capitólio dos EUA em janeiro de 2021 que os casos de abuso sexual infantil eram “não é mais uma prioridade do FBI e deve ser encaminhado às agências policiais locais”.