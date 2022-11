Principais funcionários da Casa Branca visitam Kiev — CMIO

“Temos a intenção de garantir que os recursos estejam lá conforme necessário e que obteremos votos de ambos os lados da ilha para que isso aconteça”. Sullivan disse a repórteres em Kiev, acrescentando “Não haverá vacilação, nem vacilação, nem vacilação de nosso apoio à medida que avançamos.”

O conselheiro de segurança nacional também delineou uma nova rodada de ajuda militar para a Ucrânia no valor de US$ 400 milhões, dizendo que incluiria “reformado” Tanques T-72, drones, bem como o “reforma dos mísseis superfície-ar HAWK para eventual transferência para a Ucrânia.”













O chefe de gabinete do presidente Zelensky, Andriy Yermak, disse que Kiev “recebeu a confirmação do apoio inabalável à nossa vitória” durante a reunião de sexta-feira com Sullivan, acrescentando “Nossos amigos e parceiros estão conosco, eles entendem completamente nossa situação.”

Na quinta-feira, o líder ucraniano se reuniu com dois senadores americanos, o democrata Chris Coons e o republicano Rob Portman, que Zelensky saudou como “verdadeiros amigos da Ucrânia”. Os legisladores disseram que viajaram para Kiev para “discutir as necessidades da Ucrânia” e “mostrar solidariedade americana com o povo ucraniano”.

Apesar do aparente apoio bipartidário, alguns no Congresso criticaram as enormes quantias de ajuda aprovadas para a Ucrânia este ano, com o líder republicano da Câmara, Kevin McCarthy, alertando recentemente que seu partido não continuaria a escrever um “cheque em branco” para Kiev se ganhar a maioria nas próximas eleições de meio de mandato.

Além da assistência humanitária e financeira, Washington aprovou quase US$ 19 bilhões em ajuda militar direta à Ucrânia desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo, a maior parte autorizada depois que a Rússia enviou tropas ao país em fevereiro. Embora grande parte desse apoio ainda não tenha chegado ao campo de batalha, o Pentágono prometeu enviar uma longa lista de plataformas de armas pesadas e leves, equipamentos, veículos e munições.