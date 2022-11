A United Airlines foi forçada a manter alguns assentos vagos para cumprir as restrições de peso devido à epidemia de obesidade nos Estados Unidos.

A United Airlines, a terceira maior transportadora aérea dos EUA, não pode vender alguns assentos em seus voos devido ao aumento do peso do passageiro americano médio.

A transportadora começou a bloquear de três a seis assentos do meio em cada uma de suas aeronaves Boeing 757 no início desta semana, de acordo com o blog de viagens Live and Let’s Fly.

“A mudança temporária é resultado do aumento do peso médio de inverno dos clientes, conforme prescrito pela FAA (Federal Aviation Administration)”, disse a companhia aérea, de acordo com o site. A FAA impõe limites de peso e requisitos de equilíbrio às companhias aéreas.

Os assentos afetados estão aparentemente cobertos com mangas vermelhas e uma placa dizendo: “Assento inoperante – não ocupe.” Os cintos de segurança são amarrados juntos.

A United terá que manter os assentos fora de serviço até 30 de abril, já que a FAA exige que as companhias aéreas levem em consideração os pesos médios mais altos dos passageiros durante os meses de inverno, quando as pessoas usam roupas mais pesadas. A agência elevou as médias de peso base que as operadoras usam para seus cálculos em 2019, refletindo as cinturas em expansão dos americanos.

As médias durante os meses de verão, incluindo bagagem de mão, subiram para 179 libras (81kg) de 145 libras (65kg) para passageiros do sexo feminino e para 200 libras (90,7kg) de 185 libras (83kg) para homens. As companhias aéreas adicionam 2,2 kg (5 libras) adicionais para roupas durante os meses de inverno, pois equilibram suas cargas por razões de segurança.













As transportadoras também aparentemente têm a opção de usar pesos reais, pedindo aos passageiros que se informem ou subam em uma balança, mas essa ideia não está sendo implementada até agora nos EUA. Relatórios do ano passado sugerindo que as companhias aéreas podem começar a pesar seus clientes levaram a uma enxurrada de cobertura da mídia. A FAA disse que as transportadoras provavelmente usarão outros métodos para calcular o peso dos passageiros, que devem ser atualizados a cada três anos.

O homem adulto médio dos EUA pesa 90,1 kg (199,8 libras) e tem uma cintura de 102,87 cm (40,5 polegadas), de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Isso se compara com 166,3 libras (75,4 kg) em 1960. A mulher média pesa 170,8 libras (77,5 kg), acima dos 140,2 libras (63,6) em 1960, e tem uma cintura de 38,7 polegadas (98 cm).

Esses números são baseados em dados de 2015-2018 e, portanto, não incluem o peso que muitos americanos ganharam durante a pandemia de Covid-19. Um estudo da New Mexico State University descobriu que 48% dos adultos dos EUA disseram que seu peso aumentou durante o primeiro ano da pandemia.

Um estudo separado da American Psychological Association descobriu que o ganho de peso médio entre aqueles que relataram aumentos foi de 13 kg.

Mais de 42% dos adultos dos EUA são obesos. A epidemia de obesidade é tão grave, de fato, que quase 71% dos americanos nascidos depois de 1997 são inelegíveis para o serviço militar, mais comumente porque estão muito acima do peso para se qualificar, de acordo com dados do Pentágono.