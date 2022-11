Incêndio em boate russa deixa pelo menos 13 mortos e cinco feridos

Pelo menos 13 pessoas morreram e cinco ficaram feridas na madrugada deste sábado (5) em decorrência de um incêndio no café “Polygon”, localizado na cidade de Kostroma, a cerca de 300 km de Moscou. O estabelecimento também funciona como boate e bar.

Fogo teve início após um homem de 23 anos que estava no local acender um sinalizador dentro do estabelecimento. Cerca de 250 pessoas foram evacuadas do local.